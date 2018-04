Oroscopo di oggi martedì 24 aprile 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 24 aprile: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 24 aprile: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Intraprenderai un nuovo percorso che stimolerà le tue ambizioni. In ambito lavorativo, sarai molto produttivo ed eccellerai nei tempi. In ambito affettivo, riuscirai ad esprimere tutte le tue idee con estrema chiarezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Toro : Gli Astri ti suggeriscono di non metterti in disparte ma di coalizzarti con le persone a te care. In ambito lavorativo, è probabile una discussione a causa di un malinteso. In ambito affettivo, trascorrerai una serata bellissima soprattutto se sei single.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Le tue doti intellettive saranno apprezzate dagli amici, dai quali riceverai parole di elogio. In ambito lavorativo, saprai rigenerarti e ritroverai un buon equilibrio. In ambito affettivo, tenderai ad essere un po' lunatico.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata gli Astri ti suggeriscono di dedicarti al fitness e al tuo benessere personale. In ambito lavorativo, potrai trarre dei vantaggi da un incontro recente. In ambito affettivo, un consiglio: evita di discutere su tutto!

LEONE OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata avrai l'opportunità di conoscere più a fondo una tua amicizia nata di recente. In ambito lavorativo, sarai coinvolto in un lavoro di gruppo interessante. In ambito affettivo, non dovrai essere troppo polemico.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Per ottenere la tranquillità che stai cercando, dovrai evitare di fare troppe cose tutte insieme. In ambito professionale, cerca di focalizzare le tue idee e di agire di conseguenza. In ambito affettivo, sarai disinvolto ed abile.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Avrai modo di mettere in pratica una nuova tecnica suggerita da una conoscenza. In ambito lavorativo, saprai essere autonomo e non avrai bisogno di nessuno. In ambito affettivo, dovrai ricorrere ad un atteggiamento furbo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : La sorte continua ad essere a tuo favore, avrai la possibilità di correggere alcuni difetti e liberarti dai pregiudizi. In ambito lavorativo, dovrai essere molto oculato nei nuovi investimenti e magari chiedere spiegazioni più approfondite. In ambito affettivo, molti pianeti ti favoriscono e renderanno questa fase piacevole e ricca di ore liete.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : La tua emotività susciterà la curiosità di una nuova conoscenza. In ambito lavorativo, sarai più calmo del solito e riuscirai ad ottenere un valido giudizio da un tuo superiore. In ambito affettivo, sarai molto fortunato se sei alla ricerca di una partner.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : È consigliabile evitare le prese di posizione e cercare di assumere un atteggiamento più accondiscendente. In ambito lavorativo, non ti lascerai intimorire e saprai esporre i tuoi punti di vista. In ambito affettivo, anticiperai le mosse della partner e saprai incuriosirla per la tua tempestività.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Acquario : La tua dinamicità potrà essere motivo di scontro con qualche collega nullafacente. In ambito affettivo, saprai trovare le giuste parole per esprimerle i tuoi sentimenti. Un consiglio: sii dolce e romantico.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Avrai modo di rendere più chiaro il tuo percorso mettendoti alla prova ed analizzando attentamente le probabilità che hai a disposizione. In ambito lavorativo, dovrai perseverare per raggiungere i tuoi scopi e rimanere forte dinanzi alle difficoltà. In ambito affettivo, dovrai evitare gli atteggiamenti impulsivi che possono arrecare dei seri rischi al tuo rapporto.

