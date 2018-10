Oroscopo di oggi martedì 9 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 9 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua impulsività ti farà commettere un errore di valutazione in ambito lavorativo, cerca di rimediare al più presto. In ambito affettivo, la tua partner cercherà di farti comprendere le sue insicurezze. Un consiglio: non essere sbrigativo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Durante questa giornata un umore eccessivamente variabile rischia di farti perdere un'occasione vantaggiosa: gli Astri quindi ti suggeriscono di aspettare e valutare tutto attentamente prima di dire no. In ambito affettivo, lei ti vede con gli occhi dell'amore e non si accorge dei tuoi difetti. Un consiglio: non farti conoscere!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata il Sole ti favorisce, quindi molte cose andranno per il verso giusto e ti sentirai soddisfatto soprattutto in ambito lavorativo. In ambito affettivo, dovrai tirare fuori gli artigli e non cedere alle sue richieste se vanno contro la tua volontà.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Dovrai evitare le distrazioni ed essere più presente ed obiettivo. In ambito lavorativo, ti sentirai in ottima forma ma dovrai essere molto meticoloso. In ambito affettivo, ti si presenterà un fuori programma piacevole. Un consiglio: sono favoriti i piccoli viaggi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata potrai fare affidamento su una grande energia che ti darà mezzi eccezionali per fronteggiare una fase ostile nel tuo ambito lavorativo. In ambito affettivo, se sei single avrai modo di iniziare un nuovo rapporto. Un consiglio: cerca di essere ammaliante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata gli influssi planetari ti consigliano di essere ponderato e metodico, di evitare l'aggressività e di equilibrare l'atmosfera nel tuo lavoro. In ambito affettivo, cerca di essere più disponibile e magari stupisci la tua partner con un invito inatteso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata le Stelle ricevono ottimi influssi, quindi avrai delle doti di percezione fortissime che ti aiuteranno a non commettere errori nel settore lavorativo. In ambito affettivo potresti essere insicuro su una decisione che devi prendere, soprattutto se vivi una relazione nata da poco.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Gli Astri oggi ti verranno incontro se dovrai superare un esame o comunque ti daranno ottime soddisfazioni nel settore degli studi. Nel lavoro, potrai ricevere la proposta di un incarico importante. In amore, non essere troppo sicuro di ottenere quello che vuoi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo le Stelle, non è il momento di prendere decisioni che riguardano il tuo futuro lavorativo; soprattutto, cerca di non far trapelare le tue intenzioni. In ambito affettivo, avrai un buon dialogo con la persona che ami. Un consiglio: sii dolce e premuroso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Se saprai cogliere la tua partner di sorpresa, ti accorgerai di quanto alle volte basti veramente molto poco per scatenare delle reazioni piacevoli ed ottenere ciò che desideri. In ambito lavorativo, evita di confidarti troppo apertamente con i colleghi. Un consiglio: non esitare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Non dovrai essere fragile in questa fase, tieniti anzi pronto a correre qualche rischio, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo qualcuno cerca di conquistare la tua partner, fai attenzione perché potrebbe anche trattarsi di una tua amicizia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Buoni influssi stellari oggi soprattutto in campo affettivo, quindi scatena la tua energia perché nulla per te è irraggiungibile, soprattutto in amore. In ambito lavorativo, devi prendere una decisione importante per il tuo futuro e non sai cosa fare.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 9 ottobre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani