Oroscopo di oggi mercoledì 10 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 10 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In questa giornata dovrai ultimare un progetto, ma non sarà facile per te adattarti alla nuova situazione lavorativa. In ambito affettivo, secondo le Stelle in questa fase risulta utile sottomettersi al volere di lei, magari esaltando le sue doti rare e dicendole che non è facile trovarle in altre donne.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In questa fase, avrai l'opportunità di ampliare le tue conoscenze grazie a nuove frequentazioni. In ambito lavorativo sarai molto audace e vorrai osare più del solito. In ambito affettivo, sarai un ottimo giudice ed osserverai tutto da una posizione elevata e ponderata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Se ancora stai facendo un percorso di studi in questa fase avrai l'occasione per rimediare e per migliorare l'andamento. In ambito lavorativo, è probabile un piccolo problema burocratico ma avrai modo di risolverlo. In amore, è necessaria una certa calma per migliorare il rapporto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In questa giornata gli Asti ti invitano a fare attenzione alle false amicizie: in apparenza cercano di confortarti, ma in realtà non hanno a cuore le tue problematiche. In ambito affettivo, dovrai essere serio e ponderato per fare in modo che il giudizio della partner sia davvero positivo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In questa giornata, è probabile che qualcuno voglia affidarti nuove responsabilità in ambito lavorativo: cerca di mantenere la calma e lasciati consigliare da chi ha molta esperienza. In ambito affettivo, avrai la solidarietà di chi ti ama e tutto sarà più facile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In amore, si realizzerà qualcosa che ti sta molto a cuore in questo momento. In ambito lavorativo, capirai l'origine dei tuoi ostacoli ed avrai modo di rifarti nei confronti di chi ha cercato di danneggiarti. Un consiglio: invitala a cena.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

È favorevole raccontare i tuoi malesseri ad una tua amica, ti darà i giusti consigli ed attenuerà questa fase. In ambito lavorativo, riuscirai a tener testa ad un collega invidioso. In ambito affettivo, vivrai con la partner una giornata con i fiocchi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Dovrai mostrarti desideroso di imparare e di fare per guadagnarti la stima dei tuoi colleghi lavorativi. In ambito affettivo, non essere irascibile perché non hai nulla da temere. Un consiglio: invitala a cena.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Sei consapevole dei limiti delle persone che ti circondano nel lavoro, cerca però di non approfittarne troppo! In ambito affettivo, dopo un lungo periodo la farai contenta per una decisione alla quale da tempo ti stai opponendo. Un consiglio: evita l'ironia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Gli influssi planetari ti infondono una grande energia e ti aiutano a farti riconoscere professionalmente, magari dopo tante amarezze. In ambito affettivo sono favoriti i nuovi incontri, soprattutto se sei single. Un consiglio: evita gli eccessi e dormi di più.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

Gli influssi planetari di questa giornata annunciano delle difficoltà da dover superare in ambito lavorativo; usa la tua furbizia per trovare facili accordi con i tuoi interlocutori e colleghi. In ambito affettivo, il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

In questa giornata avrai un'ottima opportunità per far valere la tua persona nel settore lavorativo ed incrementare i guadagni dell'azienda. In ambito affettivo, potresti avere una crisi passeggera dovuta alle tue insicurezze di questo periodo.

