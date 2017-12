Oroscopo di oggi mercoledì 13 dicembre 2017: previsioni astrali per ogni segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 dicembre, le previsioni dei segni dello zodiaco

Le previsioni dell’oroscopo di oggi : Bilancia segno favorito del giorno, fortuna in amore per il segno dell’Ariete, attenzione ai colleghi di lavoro per il segno del Cancro. Questo e tanto altro per affrontare al meglio la giornata col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Ariete : Questa giornata è davvero propizia e ricca di bei momenti soprattutto in ambito affettivo: avrai infatti con la partner un ottimo confronto ed un'occasione di crescita. In ambito lavorativo, riuscirai con il tuo ingegno a risolvere un problema tecnologico.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Toro : Qualcosa, in questa giornata, metterà a dura prova la tua pazienza e ti renderà scontroso ed intrattabile. In ambito lavorativo, non dovrai reagire alle istigazioni. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non concederti avventure perché la tua partner se ne accorgerebbe.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Gemelli : La fase risulta essere positiva soprattutto in ambito lavorativo, avrai un buon dialogo con i tuoi colleghi ed il lavoro risulterà facilitato. In ambito affettivo, dovrai rinunciare ad un impegno mondano per dedicarti completamente alla tua partner.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Cancro : Se hai commesso un errore con una persona cara, dovrai darti molto da fare per convincerla che non l'hai fatto apposta ed ottenere la sua comprensione. In ambito lavorativo, un collega ti guarda da lontano ed osserva ogni tua mossa. Un consiglio: non farti cogliere sul fatto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Leone : Se ancora stai facendo un percorso di studi in questa fase avrai l'occasione per rimediare e per migliorare l'andamento. In ambito lavorativo, è probabile un piccolo problema burocratico ma avrai modo di risolverlo. In amore, è necessaria una certa calma per migliorare il rapporto.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Vergine : In questa giornata gli influssi astrali ti daranno il giusto estro inventivo e sarai più vivace del solito nel settore lavorativo. In ambito affettivo, sarai intrigante e si susseguiranno parecchie emozioni. Un consiglio: gustati questo periodo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata tantissimi aspetti positivi ti rendono fra i favoriti dello Zodiaco. In ambito affettivo riceverai parole di grande sentimento dalla partner che tenderà anche a confidarsi con te. In ambito lavorativo, si annuncia una fase proficua.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Scorpione : Sarai molto agevolato nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla tua simpatia riuscirai a catturare l'interesse di chi ti circonda. In ambito lavorativo, dovrai fare attenzione al tuo temperamento troppo suscettibile che potrebbe causarti qualche incomprensione con i colleghi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Sagittario : Gli Astri ti consigliano di aspettare ancora per un cambiamento in ambito lavorativo, dovrai individuare il momento più propizio. In ambito affettivo, se saprai essere seducente ti si prospetta una serata insolita e speciale con la partner. Un consiglio: cura i particolari.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Capricorno : Avrai modo di realizzare un tuo progetto e questo ti entusiasmerà a tal punto che coinvolgerai tutti i partner lavorativi in un'iniziativa veramente carina. In ambito affettivo, ti avvii verso una fase di trasformazione e di consolidamento del rapporto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Acquario : Una questione familiare delicata potrebbe renderti instabile e di cattivo umore. In ambito lavorativo, ti sentirai a disagio per un tuo errore che ti sarà fatto notare. In amore, avrai voglia di svago e la tua partner ti asseconderà. Un consiglio: frequenta anche gli amici.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Pesci : In questa fase, gli Astri ti consigliano di evitare la vanità nel tuo ambito affettivo perchè rischia di crearti delle problematiche e delle incomprensioni con la tua partner. In ambito lavorativo, se riuscirai a mantenerti concentrato, potrai ottenere ottimi risultati in breve tempo.

