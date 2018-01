Oroscopo di oggi mercoledì 17 gennaio 2018: previsioni astrologiche dei segni

Oroscopo oggi mercoledì 17 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 17 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per trascorrere al meglio la giornata di oggi

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Un tuo modo di fare particolarmente impulsivo potrebbe farti dire cose che forse non pensi realmente, fai attenzione a non essere brusco con le persone che ami! In ambito lavorativo, una sorpresa piacevole ti darà la carica e la grinta necessarie per procedere sempre meglio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Sarai un po' irrequieto per una notizia ricevuta. In ambito lavorativo, evita di ascoltare le voci di corridoio, perché non rispondono a realtà. In ambito affettivo, la tua gelosia può arrecare gravi danni al rapporto, con conseguenti rotture irreparabili.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Grossi cambiamenti sono in arrivo nel tuo ambito lavorativo, avrai nuove opportunità di emergere ma allo stesso tempo ti verranno assegnate maggiori responsabilità. In ambito affettivo, sarai carico di sentimento nei confronti della partner e lei ti ricambierà.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Dovrai tenere sotto controllo le spese perché la fase non sempre è propizia e rischi di accumulare dei debiti. In ambito lavorativo avrai dei netti miglioramenti ed agirai con moderazione su tutto. In ambito affettivo, ti dedicherai ad un'iniziativa in comune con lei.



LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata gli Astri ti suggeriscono di non imporre il tuo volere nel settore professionale, cerca un compromesso e tutto andrà meglio. In ambito affettivo avrai voglia di fare una vacanza con la partner, in un ambiente dove ti potrai concedere riposo e relax.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : È probabile un avanzamento in ambito professionale, o comunque possono arrivare delle notizie in merito. In ambito affettivo, ti annoierai un po' perché lei non avrà i tuoi stessi interessi. Un consiglio: sforzati di comunicare le tue esigenze.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata ti sentirai sereno perché le cose procedono come desideri tu. In ambito lavorativo, riuscirai finalmente ad accordarti con un superiore. In ambito affettivo, ti sentirai ricambiato e questo ti farà piacere. Un consiglio: dai il meglio di te.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Non ti riuscirà difficile ottenere quello che più desideri. In ambito lavorativo, fronteggerai una situazione difficoltosa con grande disinvoltura. In ambito affettivo, valuterai il percorso migliore da intraprendere con la tua partner.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : In questa giornata, è probabile che la tua partner voglia metterti alla prova cercando in tutti i modi di avere delle certezze sui tuoi veri sentimenti. Nel tempo libero, ti dedicherai ad un nuovo progetto che richiederà molto impegno e molta attenzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Sarai favorito in tutte le attività dove il tuo estro potrà esprimersi al meglio, quindi se svolgi una professione creativa, avrai modo di apportare delle migliorie. In ambito affettivo, sono probabili dei piccoli spostamenti con la persona amata.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Fase molto favorevole per le relazioni. In ambito lavorativo, sarai un ottimo oratore ed utilizzerai parole convincenti. In ambito affettivo, sarai molto simpatico e prenderai delle iniziative che portano allegria. Un consiglio: vai avanti così.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci: In questa giornata avrai una grande carica psicofisica e vivrai tutto con una grande intensità. In ambito lavorativo, sarai un ottimo oratore ed un buon intrattenitore. In ambito affettivo, sarai un po' introverso a causa di una tua incertezza. Un consiglio: evita le gelosie.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 17 gennaio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani

.....................................