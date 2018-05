Oroscopo di oggi mercoledì 2 maggio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 maggio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 maggio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata gli Astri ti suggeriscono di scegliere con accuratezza a chi concedere la tua fiducia. In ambito lavorativo, non dovrai pretendere troppo da te stesso. In ambito affettivo, avrai dei risultati soddisfacenti circa una tua presa di posizione.



TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Dovrai far attenzione a non commettere degli errori per evitare di pagarne le conseguenze. In ambito lavorativo, avrai l'opportunità di procedere serenamente e di recuperare tutti gli arretrati. In ambito affettivo, è ancora presto per realizzare ciò che desideri.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli: Molti aspetti astrali sono a tuo favore, dovrai solo avere un po' di pazienza per ottenere ciò che desideri in ambito lavorativo: i contatti sono quelli giusti e ti porteranno verso un'ottima scalata. In ambito affettivo, sarai ottimista e fiducioso nel futuro.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Riuscirai finalmente ad assaporare la vincita e gli Astri prevedono per te l'ascesa. In ambito lavorativo, gli sforzi fatti precedentemente ti porteranno al successo. In ambito affettivo, rimarrai ferreo nei tuoi propositi.



LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Sarai molto pratico e riuscirai a coadiuvare le cose. In ambito lavorativo, sarai molto professionale e discreto. In ambito affettivo, non ti concederai nessuna distrazione e cercherai di darle tutta la sicurezza di cui necessita. Un consiglio: dalle tanto amore.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Durante questa fase cercherai di impedire che una persona cara possa commettere degli errori. In ambito economico, il tuo intuito azzeccato ti aiuterà. In ambito affettivo, cercherai di conquistare nuove simpatie parlando ironicamente di te stesso.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Dovrai rendere agevole il tuo cammino attuando dei cambiamenti ed eliminando le cause del tuo malcontento. In ambito lavorativo, avrai l'appoggio di un tuo superiore che ti spianerà la strada verso la concretizzazione dei tuoi obiettivi. In ambito affettivo, è arrivato il momento di mettere in chiaro una situazione.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Tutto procede a gonfie vele, ma i vari impegni assorbono parecchie energie. In ambito lavorativo, la situazione risulta essere favorevole soprattutto per le entrate, inoltre ti esprimerai con grande chiarezza e non mancheranno gli elogi. In ambito affettivo, saprai trovare i giusti rimedi per armonizzare il tuo rapporto.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Sarai invogliato a dare il meglio di te stesso anche perché qualcuno ti spronerà a fissare degli obiettivi. In ambito lavorativo ti sarà richiesto un impegno che ti sembrerà improponibile, ma ti aiuterà a migliorare. In ambito affettivo, sarai diffidente verso una nuova amicizia.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Avrai modo di incontrare una vecchia conoscenza e ti farà molto piacere. In ambito lavorativo, si prevedono dei vantaggi inattesi. In ambito affettivo, sarai stimato per la tua sincerità e per la tua chiarezza.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Manterrai fermi i tuoi obiettivi e non permetterai a nessuno di contraddirti. In ambito lavorativo, avrai un senso di responsabilità davvero molto elevato. In ambito affettivo, la tua partner esige di essere corrisposta.



PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Oggi gli Astri ti danno un consiglio in ambito lavorativo: procedi per la tua strada senza ascoltare le voci altrui, così non avrai problemi. In ambito affettivo, la persona amata cercherà di stuzzicarti con un atteggiamento furbo.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 2 maggio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani