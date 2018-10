Oroscopo di oggi mercoledì 3 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 3 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 3 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Oggi riceverai un ottimo consiglio da un tuo familiare per fronteggiare un ostacolo nel lavoro; seguilo attentamente e risolverai la questione. In ambito affettivo, evita i giudizi affrettati perché tutti possiamo sbagliare. Il consiglio delle stelle: valuta tutto nel tempo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Questa fase risulta essere più lenta del solito e potrai innervosirti nel dedicarti ad una nuova mansione che ti è stata affidata in ambito lavorativo. In ambito affettivo, ascolta il volere di lei e tutto andrà per il meglio. Il consiglio delle stelle: non farti vincere dalle ossessioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non condividerai l'opinione di una persona cara e cercherai di farle cambiare idea. In ambito lavorativo, un collega ti aiuterà a mettere a punto un progetto al quale stai lavorando da tempo. In ambito affettivo il tuo oroscopo del giorno ti suggerisce di assecondare le esigenze della partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata gli Astri ti consigliano di provare ad accontentarti un po' di più, spesso nelle cose più semplici esistono grandi gioie. In ambito lavorativo, non ascoltare troppo il tuo intimo e procedi secondo gli eventi. In ambito affettivo, non avere fretta di conoscere la partner in tutto e per tutto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata, in ambito affettivo gli Astri ti consigliano di non assumere atteggiamenti troppo drastici nei confronti della tua partner. In ambito lavorativo, ti sarà chiesto di occuparti di una questione molto importante e delicata. Un consiglio: sii dolce.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata le stelle ti daranno una grossa occasione per una crescita professionale. In ambito affettivo, dovrai evitare di esprimere quello che pensi in maniera troppo esplicita. Un consiglio: evita le tentazioni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Dovrai cercare un compromesso se vuoi avere il quieto vivere nel lavoro ed evitare inutili conflittualità. In amore, potresti ricevere attenzioni da una collega che non ti è solo amica ma vorrebbe qualcosa di più, quindi fai attenzione anche ai suoi consigli.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata alcuni aspetti negativi potrebbero rendere difficoltosa la realizzazione dei tuoi progetti in ambito lavorativo, ma la tua ostinazione risulterà vincente. In ambito affettivo, è probabile una discussione con la partner; cerca di sfruttare questa circostanza per conoscerla meglio!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Dovrai cercare di conoscere meglio le persone che ti circondano di poter fare affidamento su di loro. In ambito lavorativo, ti sentirai un po' apprensivo e nervoso per una notizia che non arriva. In ambito affettivo, dovrai stare accanto alla partner.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

La tue azioni in questa fase dischiudono le porte ad un nuovo universo, ad una nuova visione, ad un nuovo amore. In ambito lavorativo, vi sono ancora delle difficoltà ma il tuo percorso procede in modo positivo e soprattutto saprai esercitare un ottimo autocontrollo evitando parecchi errori.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata sarai particolarmente favorito nei rapporti affettivi; se vivi un rapporto di coppia potresti anche prendere decisioni di vita in comune, se invece sei single potresti iniziare una nuova relazione. In ambito lavorativo, la solita routine non ti stimola più.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Dovrai cercare di limitare gli impegni presi per evitare di farti vincere dallo stress. In ambito lavorativo, avrai una prontezza di riflessi veramente eccezionale e coglierai al volo le occasioni. In ambito affettivo, avrai la possibilità di affrontare le cose con calma e serenità di spirito.

