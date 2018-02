Oroscopo di oggi mercoledì 7 febbraio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 7 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 7 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Dovrai deciderti a prendere l'iniziativa su una questione che riguarda la tua situazione affettiva. In ambito lavorativo, guardati dalle insidie nascoste e tieni gli occhi bene aperti sulle nuove opportunità. Un consiglio: gioca ad essere intrigante.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Avrai modo di concederti degli spazi per riflettere e per rinnovare l'andamento della tua vita. In ambito lavorativo, si instaurano nuovi rapporti che ti faranno crescere professionalmente. In ambito affettivo, la partner ti confiderà esigenze personali.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : In questa fase si profilano delle sorprese piacevoli che miglioreranno il tuo intimo. In ambito lavorativo, la giornata sarà piena di impegni. In ambito affettivo, avrai più fiducia in te stesso e nelle tue possibilità.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata la tua emotività sarà particolarmente elevata e te ne accorgerai soprattutto nel rapporto con chi ti circonda. In ambito lavorativo, dovrai agire senza insicurezze perché stai procedendo bene. In amore, un atteggiamento della partner ti commuoverà.



LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Sarai molto socievole ed ogni mansione che ti sarà affidata la svolgerai con grande precisione e puntualità. In ambito lavorativo, darai il meglio di te stesso e sarai molto oculato nell'agire. In ambito affettivo, potrai verificare il sentimento di lei.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : In questa fase sarai veramente strategico e l'intuizione ti aiuterà a cogliere al volo le occasioni. In ambito lavorativo, la tua ambizione sarà vincente. In ambito affettivo, sarai attento a soddisfare le esigenze della tua partner.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : In questa giornata in particolare, gli Astri ti raccomandano di non pensare al peggio ma di cercare di vedere le cose da un punto di vista più ottimistico. In ambito lavorativo, dovrai fronteggiare un'emergenza e sarai tempestivo. In ambito affettivo, dividi con lei le tue emozioni.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata, per non rovinare il tuo equilibrio intimo, gli Astri ti suggeriscono di evitare l'impazienza. In ambito lavorativo, necessiterai di certezze immediate e non avrai difficoltà a trovarle. In ambito affettivo, si apre una nuova fase con la partner.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Sarai molto sicuro di te stesso e non farai fatica a fare degli straordinari che servono per meglio operare e per prendere in mano le redini della situazione. In ambito affettivo, starai un po' sulla difensiva. Un consiglio: condividi le opinioni.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Gli Astri suggeriscono per te una fase di riposo. In ambito lavorativo, potrai stringere delle alleanze con dei nuovi colleghi. In ambito affettivo, ti sentirai particolarmente esigente con lei. Un consiglio: non tirare troppo la corda!



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : In questa giornata avrai modo di allargare le tue prospettive e di renderti interessante agli occhi di chi ti circonda. In ambito lavorativo, avrai un'ottica lungimirante e farai degli investimenti vincenti. In ambito affettivo, ti sentirai un po' lunatico.



PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata avrai l'occasione di risolvere un problema personale. In ambito lavorativo dovrai essere prudente nell'esporre le tue esigenze, potrebbero essere franitese. In ambito affettivo, la fase è propizia ed otterrai molto.



