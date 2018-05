Oroscopo di oggi mercoledì 9 maggio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 9 maggio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 maggio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Avrai una certa tendenza ad isolarti e cercherai di evitare le discussioni per poterti rilassare. In ambito lavorativo, sono probabili piccoli disappunti con un collega un po' troppo troppo invadente. In ambito affettivo, riuscirai ad ottenere ciò che ti sta a cuore.



TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Avrai un'elevata dose di sincerità che ti permetterà di chiarire un diverbio avuto di recente con una cara amicizia. In ambito lavorativo, riceverai inviti importanti da persone che contano nel tuo ambiente professionale. In ambito affettivo, troverai il pieno appoggio della partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Avrai una forza d'animo veramente elevata che ti permetterà di cambiare direzione al momento opportuno. In ambito lavorativo, risulti avere una visione chiara e nulla riuscirà a scalfirti, neanche le critiche. In ambito affettivo, dovrai stare attento a tirare troppo la corda... prima o poi si spezzerà!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata potresti sentirti facilmente irritabile, gli Astri ti consigliano di non darlo troppo a vedere! In ambito lavorativo, una tua curiosità sarà soddisfatta. In ambito affettivo, ti sentirai un po' narcisista e cercherai l'ammirazione della persona amata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : Non dovrai cedere alle tentazioni di cambiamento e rimanere saldo nel percorso che hai già iniziato. In ambito lavorativo, sarai un attento osservatore e non ti sfuggirà nulla. In ambito affettivo, avrai le idee confuse e non saprai come comportarti: prendi tempo!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Dovrai affrontare una giornata un po' sacrificante per gli impegni e le mansioni che ti saranno assegnati nel settore professionale, ma alla fine ti sentirai soddisfatto. In ambito affettivo, sarai convinto di ciò che vuoi e tenderai a non ascoltare alcun suggerimento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : La fase risulta essere piuttosto stressante, forse a causa di un malinteso con un tuo familiare. In ambito lavorativo, è probabile una gratifica per i tuoi sforzi. In ambito affettivo, avrai modo di rimediare e di ritrovare la serenità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : Ti sentirai pieno di energie e riuscirai a distribuirle equilibratamente. In ambito lavorativo, darai prova di ingegno e di maturità. In ambito affettivo, saprai approfittare di tutte le occasioni che ti si presenteranno.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : È probabile che in questa fase un tuo programma dovrà essere rimandato per un impegno importante. In ambito lavorativo, avrai modo di realizzare un diverso percorso professionale. In ambito affettivo, intraprenderai una nuova strada piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Dovrai fare attenzione a non voler a tutti i costi bruciare le tappe, ed attendere con pazienza le fasi utili. In ambito lavorativo, avrai modo di portare a termine i tuoi compiti senza nessuno sforzo. In ambito affettivo, la tua partner riconoscerà i tuoi pregi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Qualcuno cercherà di metterti i bastoni fra le ruote ma non riuscirà nel suo intento. In ambito lavorativo, potrai rafforzare la tua posizione con un nuovo investimento. In ambito affettivo, analizzerai i suoi comportamenti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : Dovrai difenderti dalle accuse della tua partner, le Stelle ti consigliano di trovare delle scuse che abbiano un fondamento di verità. In ambito privato, riceverai un invito inatteso da una persona intrigante.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 9 maggio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani