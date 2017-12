Oroscopo di oggi sabato 30 dicembre 2017: le previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi sabato 30 dicembre: le previsioni astrali segno zodiacale per segno zodiacale



Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 30 dicembre: ecco i consigli delle stelle per i dodici segni zodiacali. Spunti e suggerimenti per fare di oggi un giorno speciale



ARIETE OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo week-end potresti essere coinvolto in una discussione per la tua curiosità, fai quindi attenzione a non invadere lo spazio degli altri! In ambito privato, fase molto positiva per i guadagni e l'economia. In ambito affettivo, ti sentirai in grande sintonia con la partner.

TORO OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

Tutto filerà liscio e sarai in grado di trovare ottimi rimedi a molti problemi. Nel tempo libero, vincerai la pigrizia ed otterrai risultati insperati. In ambito affettivo, si prevede con la partner un fine settimana in piena armonia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana, avrai la possibilità di fare un po' di vita mondana e di concederti dei lussi per aggradare la tua persona. Nel tempo libero, avvertirai l'esigenza di nuove esperienze. In ambito affettivo, spezzerai la solita routine con un'iniziativa insolita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

Se ancora non hai trovato la persona con cui dividere il tuo quotidiano, in questo fine settimana avrai ottime occasioni per iniziare un nuovo e duraturo rapporto affettivo. Nel tuo futuro lavorativo, esistono buone opportunità per un aumento o una mansione superiore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimna avrai voglia di divertirti e di uscire dalla solita routine. Nell'ambito delle amicizie, sarai ammirato per la tua fantasia e per il tuo modo di raccontare le cose. Un consiglio: non dimenticarti delle tradizioni!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

Le stelle ti consigliano di impegnarti per migliorare le tue capacità, potresti chiedere di partecipare ad uno stage di aggiornamento, perché rischi di rimanere indietro rispetto ad altri colleghi che si impegnano più di te. In ambito affettivo, dovrai dimenticare un torto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana non avrai voglia di circondarti di troppe persone e ti terrai libero per fare ciò che desideri tu. In ambito affettivo, avrai bisogno di coccole e di delicatezze da parte della tua partner. Un consiglio: parlale in tutta sincerità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana sentirai una grande spinta realizzatrice e nulla riuscirà a fermarti, nonostante i rischi non manchino. Nel tempo libero, coglierai qualsiasi occasione ti si presenterà. In ambito affettivo, infastidirai la tua partner con le precisazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana avrai occasione di farti delle lunghe chiacchierate con una persona cara e sfogarti dei tuoi pensieri in ambito affettivo. In ambito privato, farai dei piccoli passi che però risultano essere delle salde fondamenta per il tuo futuro.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana ti mostrerai molto accondiscendente con tutte le persone che ti circondano, forse perché non vuoi affrontare alcuna problematica. In ambito affettivo, si sciolgono le tensioni con la partner. Un consiglio: prenditi un momento di svago.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

Il fine settimana ti darà degli stimoli molto forti e riuscirai a vincere l'apatia di questa fase. In ambito privato, sbrigherai tutti i tuoi impegni senza fretta. In ambito affettivo, avrai modo di realizzare un tuo sogno e di dividerlo con la persona amata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI SABATO 30 DICEMBRE 2017

In questo fine settimana contatterai una persona dopo tanto tempo. In ambito privato, avrai dei contrattempi e dovrai evitare di avere fretta nel risolverli. In ambito affettivo, la tua partner ti farà delle confidenze che riguardano il suo passato.

