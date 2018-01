Oroscopo di oggi venerdì 12 gennaio 2018: le previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi venerdì 12 gennaio 2018, i suggerimenti delle stelle su tutti i segni zodiacali per affrontare questo inizio di settimana al meglio

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 12 gennaio per i segni dello zodiaco

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete: In questa giornata non ti sarà difficile convincere gli altri delle tue idee, la tua capacità di persuasione è ai massimi livelli e saprai utilizzarla al meglio. In ambito lavorativo, dirai quello che pensi senza nessun timore. In ambito affettivo, cercherai delle scuse per stare da solo con lei.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro: Difficilmente in questa giornata avrai tempo per concederti dello svago, attento non innervosirti in ambito lavorativo! In amore riceverai un invito da una donna molto attraente ma la tua partner non ti mollerà un attimo. Un consiglio: fatti chiamare da un amico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli: Dovrai fare attenzione alle discussioni in famiglia perché dei vicini risulteranno essere infastiditi dai vostri trambusti. In ambito lavorativo, avrai ottime opportunità per un avanzamento e le sfrutterai al meglio. In ambito affettivo, si riaccenderà la passione per la tua partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro: Guarderai tutti con una certa sfiducia e sentirai l'esigenza di amicizie vere con le quali dividere i tuoi malesseri. In ambito lavorativo, riceverai un invito da una persona importante. In ambito affettivo, avrai voglia di scaricare su di lei le tue instabilità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Leone: Avrai modo di prenderti delle belle rivincite in ambito lavorativo, di ottenere soddisfazioni personali che alimenteranno anche le tue entrate. In ambito affettivo, sarai molto positivo ed entusiasta nei confronti della persona amata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine: Ti gusterai la giornata tra le mura domestiche in buona compagnia e lei non deluderà di certo le tue aspettative. In ambito familiare, è molto importante saper dimostrare il proprio valore senza timore di esternare le proprie idee. Un consiglio: abbi fiducia nei tuoi progetti!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia: Qualcosa potrà infastidirti, fai attenzione soprattutto alle amicizie fatte di recente. In ambito lavorativo, potranno arrivare dei pagamenti inattesi, soprattutto se sei un libero professionista. In ambito affettivo, dovrai comportarti con più delicatezza verso la partner.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione: Avrai l'opportunità di effettuare dei cambiamenti o di fare nuovi acquisti attinenti alla casa. In ambito lavorativo, avrai dei piccoli colpi di fortuna e si attenueranno le tensioni. In ambito affettivo, potrai agire con più indipendenza senza essere osteggiato dalla partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario: Gli Astri oggi ti consigliano di non farti vincere dalla fretta e di essere posato nelle tue scelte. In ambito lavorativo, evita di rimuginare e sii positivo nei confronti degli altri, ne trarrai un vantaggio immediato. In amore, le tue parole ed il tuo spirito di iniziativa saranno apprezzati.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno: Avrai modo di recuperare in ambito economico, grazie a delle novità che alimenteranno i tuoi guadagni; anche in ambito professionale non mancheranno le opportunità positive. In ambito affettivo, le tue strategie ti faranno conquistare un nuovo cuore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario: In questa giornata otterrai dei risultati superiori a quelli che ti eri prefissato, e questo aumenterà il tuo entusiasmo. In ambito lavorativo, un evento importante ti spronerà a proseguire. In ambito affettivo, sarai lusingato dalle effusioni di lei.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci: Se lavori in proprio in questa fase potrai realizzare grossi guadagni grazie ad un investimento davvero azzeccato. In ambito affettivo, una tua dimenticanza ti farà correre ai ripari. Un consiglio: comprale dei fiori.