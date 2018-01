Oroscopo di oggi venerdì 19 gennaio 2018: previsioni astrali segni zodiacali

Oroscopo oggi venerdì 19 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 19 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Dovrai evitare le cose superflue e cercare di mettere in evidenza le tue profonde conoscenze. In ambito lavorativo, saprai organizzarti con grande carisma. In ambito affettivo, trascorrerai dei momenti piacevoli con gli amici più intimi. Un consiglio: cerca di essere meno rigido.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : In questa fase potresti sentirti piuttosto stanco e demotivato soprattutto in ambito lavorativo, gli Astri ti suggeriscono di farti forza: vedrai che riuscirai ad emergere. In ambito affettivo, sarai molto accondiscendente con la persona amata ed eviterai ogni discussione.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : In questa giornata, grazie ad un tuo gesto otterrai la stima e l'ammirazione di una tua amicizia. In ambito lavorativo si esigerà più impegno e costanza da parte tua. In ambito affettivo la fase risulta favorevole per un confronto diretto e chiarificatore con la partner.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Oggi potresti avere una discussione con una persona un po' invadente che non rispetta il tuo spazio. In ambito lavorativo, avrai un'ottima carica vitale e non ti accorgerai degli sforzi fatti. In ambito affettivo, non aver pretese eccessive nei suoi confronti!



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Avrai modo di realizzare un tuo ideale o di iniziare un nuovo percorso interessante. In ambito lavorativo, riceverai degli elogi e manifestazioni di affetto. In ambito affettivo, sono probabili delle discussioni per cose futili. Un consiglio: evita di essere dubbioso.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Infinite attenzioni ed effusioni da parte della tua partner ti faranno sentire al centro dell'universo. In ambito lavorativo, cerca di non volare troppo con la fantasia e dedicati anche agli impegni quotidiani! Se sei single, frequenta gli amici.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : Un amico busserà alla tua porta per chederti aiuto su una questione professionale molto delicata. In ambito affettivo, avrai modo di prendere delle decisioni importanti e di cambiare il tuo percorso di vita. Un consiglio: cerca di essere determinato.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Ti senti in ottima forma, forse perché i giorni trascorsi ti hanno lasciato un dolce ricordo. In ambito lavorativo, affronterai il tuo quotidiano con molta grinta. In ambito affettivo, accetterai un invito che ti verrà fatto da una persona che ti piace.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Oggi non dovrai sforzarti per apparire sereno perché il tuo intimo vive un momento di grande equilibrio. In ambito lavorativo, supererai un piccolo ostacolo e procederai nel tuo percorso professionale. In amore, dovrai chiarire la posizione di una nuova conoscenza.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Affronterai energicamente il tuo quotidiano lavorativo e potrai contare sull'aiuto dei tuoi collaboratori per risolvere un problema. In ambito affettivo, la partner avrà bisogno del tuo aiuto per risolvere una situazione delicata che riguarda la sua sfera familiare e privata.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Una salda amicizia ti darà degli ottimi consigli su come investire il tuo tempo libero. In ambito lavorativo, potrai soddisfare una tua curiosità. In ambito affettivo, sarai molto seducente e ti sarà facile fare nuove conoscenze.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa fase valuterai il tuo quotidiano, anche perché gli eventi non procedono come tu vorresti. In ambito lavorativo, dovrai vedertela con un partner fastidioso e pungente. In ambito affettivo, una comunicazione imprevista ti lascerà stupito.



