Oroscopo di oggi venerdì 2 febbraio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 2 febbraio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : In questa giornata accetterai volentieri suggerimenti e consigli da chi ti vuole bene. In ambito lavorativo, sarai disponibile verso le nuove occasioni e le valuterai in modo imparziale. In ambito affettivo, cerca di non essere provocatorio.

TORO OROSCOPO DI OGGI DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Toro : Sarai in grado di affrontare tutto con una grande determinazione e la tua azione sarà vincente. In ambito lavorativo, sarai apprezzato per la tua serietà e per la tua continuità. In ambito affettivo, non ti arrenderai alle lusinghe di una nuova conoscenza.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Non senti una grande voglia di fare, soprattutto in ambito lavorativo, forse ti stai ancora crogiolando nel dolce relax di questi ultimi giorni. In ambito affettivo, tanta tenerezza e tanta comprensione sono proprio accanto a te: devi soltanto saperle cogliere.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : Stai per prendere una decisione importante, dovrai attendere solo di sentirti convinto fino in fondo. In ambito lavorativo, avrai delle idee che coinvolgeranno tutti. In ambito affettivo, la partner ti apprezzerà per la profondità delle tue scelte.



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone: Avvertirai una grande sete di rinnovamento e gli astri ti indicheranno la strada giusta per effettuarlo. In ambito lavorativo, se stai cercando un nuovo lavoro, hai buone opportunità di trovarlo. In ambito affettivo, catturerai l'attenzione di tutti in una nuova comitiva.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Si apre per te una fase positiva e piacevole e le opportunità sono al di sopra delle tue aspettative. In ambito lavorativo, non ti sarà difficile portare a termine i tuoi compiti e lo farai con una grande disinvoltura. In ambito affettivo, aumenta l'affinità fra voi due.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Evita di essere troppo suscettibile in questa giornata, perché rischi di provocare chi ti circonda nel lavoro... e allora dovresti far appello a tutte le tue doti oratorie per ripristinare l'armonia! In ambito affettivo, giocherai a fare il misterioso con una nuova partner.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Avrai un'ottima forma psicofisica e ogni cosa ti riuscirà con spontaneità. In ambito lavorativo, troverai una giusta dimensione nel tuo intimo e tutto procederà bene. In ambito affettivo, guardati dalle persone che rischiano, anche se involontariamente, di guastare il tuo rapporto con lei.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : Dovrai approfittare delle opportunità di questa fase e dare il meglio di te stesso. In ambito lavorativo, studierai la situazione senza farti notare. In ambito affettivo, dovrai tenere la mente libera ed evitare di creare delle problematiche per un nonnulla.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : In ambito lavorativo ti si presenteranno tante occasioni per crescere professionalmente e per migliorare il tuo andamento economico. In ambito affettivo, un comportamento della partner istigherà in te una certa insicurezza. Un consiglio: cerca di fidarti!



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : La dolcezza di lei talvolta sembra darti noia, forse pensi che non sia la persona adatta a te? Devi fare chiarezza! In ambito lavorativo, sarai guardingo e attento. In ambito privato, sarai più cauto nei confronti delle persone che ti circondano e riuscirai ad inquadrarle meglio.



PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : Dovrai approfittare delle occasioni che ti si presenteranno in questa giornata. In ambito lavorativo, sentirai l'esigenza di trovare degli alleati che ti aiutino a formare un cast vincente. In ambito affettivo, si risanano con la partner le ferite d'amore.



