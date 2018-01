Oroscopo di oggi venerdì 26 gennaio 2018: le previsioni dello zodiaco

Oroscopo oggi venerdì 26 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 gennaio: la parola allo zodiaco, ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per trascorrere al meglio la giornata di oggi

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Saprai esprimere con grande chiarezza e sincerità il perché di determinati tuoi comportamenti nei confronti delle persone care e della famiglia. In ambito lavorativo, riuscirai a dimostrare le tue capacità. In ambito affettivo, quello che finisce potrebbe essere l'opportunità per ricostruire la tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Sarai protagonista in un party o una cena fra amici. In ambito lavorativo, non dovrai farti vincere dalla tensione e dovrai mantenere un buon autocontrollo. In ambito affettivo, potrai chiarire dei rancori. Un consiglio: fatti delle lunghe dormite.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Gemelli : Avrai una vena artistica elevata e darai il meglio di te stesso. In ambito lavorativo, sarai creativo ed esclusivo. In ambito affettivo, alcuni ricordi potrebbero renderti apatico verso la tua attuale situazione affettiva. Un consiglio: limita questa situazione.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : In questa giornata raccoglierai i frutti dei tuoi sforzi ed avrai successo in ogni tua iniziativa. In ambito lavorativo, è probabile un aumento di stipendio o comunque un premio. In ambito affettivo, lei ti sarà accanto anche se tu non te lo aspetti.



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata sarai pieno di ottimismo e buona volontà. In ambito lavorativo, se sei alla ricerca di un nuovo lavoro, avrai notizie positive in merito. In ambito affettivo, vivrai dei bei momenti di gioia e ritroverai l'armonia.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Dovrai essere cauto nell'affrontare gli eventi, soprattutto se ancora studi o devi fare degli esami. In ambito lavorativo, riprenderai ad avere una buona visione delle cose. In ambito affettivo, farai rispettare le tue esigenze. Un consiglio: mantieni la tua lucidità mentale.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : Sarai iperattivo ed in questa giornata nulla riuscirà a stancarti. In ambito lavorativo sarai pieno di impegni ma riuscirai a portarli tutti a termine. In ambito affettivo, affascinerai per la forza e l'entusiasmo che saprai trasmettere.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : Approfitterai della giornata per far viaggiare la fantasia, elaborerai nuovi percorsi professionali che stimoleranno il tuo estro. In ambito affettivo, qualcuno ti guarda da lontano ma tu sembri troppo impegnato a guardare altrove. Un consiglio: sii più disponibile.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : La giornata si annuncia fortunata e ricca di eventi inattesi. In ambito lavorativo, delle nuove opportunità favoriranno la crescita professionale e le entrate. In ambito affettivo, avrai la possibilità di fare nuove ed interessanti esperienze.

.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Con la tua precisione ed il tuo carisma, conquisterai l'appoggio di un collega che fino ad oggi risultava essere piuttosto ostile nei tuoi confronti. In ambito affettivo, la tua partner sarà molto generosa con te e comprenderà la tua esigenza di libertà.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : In questa giornata gli Astri ti suggeriscono di approfittare della tua voglia di cambiamento, cogliendo le opportunità che ti si presentano senza rimandarle troppo. In ambito affettivo, la fase è in sintonia con i tuoi desideri. Un consiglio: cerca di non adagiarti.



PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 GENNAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata deciderai di non strafare e manterrai una riserva d'energia. In ambito lavorativo, avrai un giusto arbitrio ed agirai con destrezza. In ambito affettivo, dovrai prestare attenzione alle discussioni accese che possono danneggiare il tuo rapporto.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 26 gennaio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani