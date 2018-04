Oroscopo di oggi venerdì 27 aprile 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 27 aprile: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 27 aprile: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Sei convinto che tutto gravi su di te, ma in realtà, in questa fase, la tua ottica non è ottimale. In ambito lavorativo, sistemerai alcune cose in sospeso. In ambito affettivo, il suo atteggiamento ti farà battere forte il cuore.



TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Toro: Si esige da te un grande impegno se vuoi riprendere in mano le redini della situazione. In ambito lavorativo non dovrai essere pessimista, ma accettare anche i banchi di prova come parte del tuo percorso. In ambito affettivo, dovrai evitare di ripensare al passato.



GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Si prospettano dei piccoli cambiamenti favorevoli che ti renderanno più certo dei risultati futuri. In ambito lavorativo, affronterai con grinta una collega invidiosa. In ambito affettivo, ti si prospetta un clima tenero.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Cancro : Cercherai di giustificare un malinteso con un'amicizia e di essere carino nei suoi confronti. In ambito lavorativo, approfitterai di questa fase per organizzarti meglio. In ambito affettivo, tutto risulta essere a tuo favore.



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata ti sentirai particolarmente attivo ed avrai voglia di fare tante cose. In ambito lavorativo, ti proporrai per una nuova mansione. In ambito affettivo, dovrai adeguarti alle sue decisioni ed evitare di contraddirla.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Non dovrai prendere delle decisioni avventate perché rischieresti di mettere in crisi il tuo bilancio economico. In ambito lavorativo, sarai apprezzato per la tua gentilezza e la tua disponibilità verso gli altri e questo ti metterà di buonumore. In amore, trascorrerai una fase lieta ricca di intimità ed erotismo.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : In questa fase potresti ricevere una notizia che riguarda la tua casa. In ambito lavorativo, il clima risulta essere benevolo. In ambito affettivo, dovrai guardarti dai pettegolezzi e cercare di valutare la persona che ami in base al tuo punto di vista.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : La fase risulta utile per trarre le conclusioni e per mettere a punto dei nuovi programmi che riguardano la tua crescita professionale ed i tuoi progetti. In ambito affettivo, sarai molto discreto e cercherai di non invadere lo spazio della persona amata.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Avrai modo di trascorrere dei momenti divertenti e piacevoli. In ambito lavorativo, sarai molto efficiente e pronto a qualsiasi evenienza. In ambito affettivo, sarai favorito dagli Astri e tutto andrà per il meglio.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : In questa giornata, gli Astri ti consigliano di mantener fede ad una promessa fatta e di non tirarti indietro dinanzi alle prime difficoltà. In ambito lavorativo, avrai modo di pianificare un nuovo progetto. In ambito affettivo, sarai molto carico e determinato.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Acquario : Oggi avrai l'opportunità di fare degli investimenti vantaggiosi. In ambito lavorativo, ti sentirai piuttosto stanco e deciderai di fare il minimo indispensabile. In ambito affettivo, una nuova conoscenza ti farà sognare ad occhi aperti.



PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 27 APRILE 2018

Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata, in ambito lavorativo potrai prenderti le giuste soddisfazioni perché metterai tanta passione e professionalità in tutto quello che farai. In ambito affettivo, sono probabili delle discussioni per eventi esterni a voi.



Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 27 aprile 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani