Oroscopo di oggi venerdì 29 dicembre 2017: le previsioni astrologiche

Oroscopo oggi venerdì 29 dicembre: le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali

Oroscopo, il 2018 ormai è alle porte. Cosa succederà oggi alla vigilia dell’ultimo weekend dell’anno? Ecco l’oroscopo di oggi 29 dicembre, la parola allo zodiaco: ascoltiamo i consigli delle stelle per ogni segno zodiacale

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Ariete : In questa fase manchi di energia e non avrai voglia di fare degli sforzi. In ambito lavorativo, sarai un po' incurante ed apatico. In ambito affettivo, non riuscirai a star dietro alle iniziative della tua partner. Un consiglio: concediti una pausa di riflessione.



TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Toro : Avrai modo di prendere delle decisioni importanti per il tuo futuro e questo ti aiuterà a vincere il nervosismo e l'ansia di questa fase. In ambito lavorativo, per te sarà un gioco imporre il tuo volere. In ambito affettivo, avrai modo di ritrovare l'equilibrio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Gemelli : Avvertirai l'esigenza di rilassarti e di concederti un momento di relax dagli impegni quotidiani. In ambito lavorativo, doserai le tue energie e farai il minimo indispensabile. In amore non avrai una grande lucidità, quindi non prendere decisioni.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Cancro : Sarai un po' inquieto perché una notizia che riguarda il settore lavorativo non arriva, ma dovrai avere ancora un po' di pazienza. In ambito affettivo, avrai modo di migliorare la tua situazione prendendo delle inziative nei suoi confronti. Un consiglio: tieni duro.



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Leone : In questa giornata gli Astri sono a tuo favore, agirai con un ottimo senso critico ed in più una buona dose di fortuna ti semplificherà il percorso. Nel settore affettivo, sono previste delle nuove conoscenze interessanti. Un consiglio: rispetta i giusti tempi.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Vergine : Un'amicizia potrà trasformarsi in affetto, ma dovrai valutare bene la situazione prima di prendere delle decisioni, potresti far soffrire qualcuno. In ambito lavorativo, avrai ottime occasioni per farti valutare meglio dai tuoi superiori.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Bilancia : Qualcuno potrebbe cercare di ostacolare il tuo cammino, non dare troppo credito alle sue parole. In ambito lavorativo, non sottovalutare il tuo istinto che ti consiglia le cose giuste. In ambito affettivo dovrai provare a cambiare atteggiamento, perché lei risulta essere un po' demotivata.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Scorpione : Una salda amicizia ti darà degli ottimi consigli su come investire il tuo tempo libero. In ambito lavorativo, potrai soddisfare una tua curiosità. In ambito affettivo, sarai molto seducente e ti sarà facile fare nuove conoscenze.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Sagittario : In questa fase darai importanza alle cose futili e agli acquisti personali, per aggradare e soddisfare il tuo intimo. In ambito lavorativo, non avrai voglia di restare chiuso fra quattro mura e farai di tutto per evadere. In ambito affettivo, farai dei discorsi molto profondi.



CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Capricorno : Riscoprirai il piacere di frequentare vecchie conoscenze che avevi allontanato o che si erano perse strada facendo. In ambito lavorativo, con un po' di pazienza e concentrazione potrai risolvere una difficoltà economica. In ambito affettivo, fisserai un nuovo punto da dove ricominciare.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Acquario : Una notizia che non arriva ti delude e ti rende un po' ansioso. In ambito lavorativo, ti guarderai attorno e farai delle critiche verso chi non ha operato al meglio. In ambito affettivo, ti sentirai soddisfatto perchè i tuoi ideali iniziano a realizzarsi.



PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 29 DICEMBRE 2017



Oroscopo del giorno Pesci : In questo periodo uscirai dai soliti schemi e le persone che ti circondano rimarranno stupite, per il tuo estro e per la tua fantasia. In ambito lavorativo avrai un'idea azzeccata, che alimenterà i guadagni. In ambito affettivo, vivrai una fase un po' nostalgica.



