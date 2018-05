Oroscopo di oggi venerdì 4 maggio 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 4 maggio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 4 maggio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Ariete : Non dovrai darti dei tempi troppo precisi, ma semplicemente andare avanti seguendo il tuo percorso. In ambito lavorativo, tenderai ad essere un po' distratto. In ambito affettivo, vivrai una cocente passione che ti coinvolgerà parecchio.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : Avrai la possibilità di apprendere delle nuove tecniche o comunque di accrescere la tua cultura. In ambito affettivo, qualcosa ti lascia insoddisfatto e vorresti addirittura cambiare partner... Un consiglio: medita bene tutte le tue mosse!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : Con i favori degli Astri oggi potrai farti avanti in ambito professionale: proporti per un aumento nei guadagni, chiedere un livello superiore o una gratificazione. In amore, avrai una grande sensualità e la tua partner non saprà resisterti. Un consiglio: fingi timidezza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Cancro : In questa fase saprai cavartela dinanzi a qualsiasi situazione, sarai infatti dotato di grande calma ed equilibrio. In ambito affettivo, farai una conoscenza che ti esalterà per la sua grazia. In ambito lavorativo, dovrai penare un po' ma otterrai risultati validi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Leone : Sarai irresistibile in ogni tua iniziativa e riuscirai a portare a termine con successo una questione delicata. In ambito lavorativo, dovrai adottare degli accorgimenti per migliorare i rapporti interpersonali. In ambito affettivo, potrai concederti delle spese insieme alla persona amata.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Vergine : Gli Astri sono a tuo favore e ti daranno gli stimoli giusti per affrontare questa fase con disinvoltura. In ambito lavorativo, dovrai essere concreto ed evitare di fidarti troppo delle apparenze: potrebbero nascondere delle insidie! In ambito affettivo, non essere geloso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Bilancia : La perseveranza risulterà essere l'arma vincente di questo periodo e ti permetterà di acquisire stima e successo. In ambito lavorativo, dovrai contenere l'impulsività e cercare di mantenerti cauto dinanzi alle provocazioni. In ambito affettivo, il tuo rapporto subirà una leggera incrinatura per incompatibilità caratteriale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata, gli Astri ti suggeriscono di evitare le discussioni accese con le persone care e di cercare di comprendere i loro momenti o le loro afflizioni: dai dimostrazione del tuo valore! In ambito affettivo, seguirai i consigli che la tua partner ti darà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Sagittario : Avrai un tempismo eccezionale e risolverai egregiamente una questione urgente. In ambito lavorativo, non accetterai ritardi. In ambito affettivo, calmerai il suo nervosismo con un atteggiamento affettuoso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Capricorno : Sarai attratto dalle novità e ti lascerai trasportare con la fantasia verso lidi inesplorati. In ambito lavorativo, dovrai mantenere la calma e non far trapelare le tue vere intenzioni. In ambito affettivo, avrai modo di frequentare nuovi ambienti e di fare incontri promettenti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Acquario: Avrai la possibilità di coltivare nuovi interessi e di allargare i tuoi orizzonti culturali. In ambito lavorativo raggiungerai una nuova meta, accrescendo la stima di un tuo superiore e delle persone che ti circondano. In amore, dovrai evitare di guardarti troppo attorno se vuoi evitare le gelosie della persona amata!

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Oroscopo del giorno Pesci : La fase procederà senza intoppi, potrai incentivare i tuoi interessi e le tue aspirazioni. In ambito lavorativo, dovrai essere lungimirante e non farti assalire dall'ansia di concludere presto e bene. In ambito affettivo, il rapporto di coppia procede al meglio.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 4 maggio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani