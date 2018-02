Oroscopo di oggi venerdì 9 febbraio 2018: le previsioni dei segni zodiacali

Oroscopo oggi venerdì 9 febbraio: le previsioni astrologiche di oggi per tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 9 febbraio: la parola allo zodiaco, ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per trascorrere al meglio la giornata di oggi

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Ariete : Avrai modo di concederti uno svago e di trascorrere una giornata lieta. In ambito lavorativo, si prevede una lunga fase di relax. In ambito affettivo, una nuova conoscenza ti farà sognare ad occhi aperti. Un consiglio: resta vigile.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Toro : In questa giornata ti sentirai iperattivo e vorrai fare mille cose tutte insieme. Nel tempo libero, la tua esuberanza coinvolgerà anche chi ti ciorconda. In ambito affettivo, deciderai di trascorrere la serata con gli amici e non lo farai sapere alla partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018

Oroscopo del giorno Gemelli : I banchi di prova ti affliggono e ti rendono insicuro, fai attenzione però a non essere aggressivo, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe peggiorarti la situazione. In ambito affettivo, sarai un po' sfiduciato nei confronti della persona amata.



CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Cancro : La pigrizia ti assalirà e ti mancheranno la voglia di fare e la costanza nel portare a termine gli impegni. Guardati da una persona poco affidabile nel tuo ambito lavorativo. In ambito affettivo, guarderai la tua partner con occhi diversi e lei se ne accorgerà.



LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Leone : Resterai sorpreso da un atteggiamento positivo nei tuoi confronti di un tuo superiore e questo ti stimolerà a dare il meglio di te stesso. In ambito affettivo, sarai un po' geloso e non concederai tregua alla persona che ami. Un consiglio: cerca di darle fiducia.



VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Vergine : Gli Astri ti suggeriscono di non prendertela troppo se sarà rimandato un appuntamento di lavoro, perché avrai modo di recuperare. In ambito affettivo sarai entusiasta delle lusinghe che riceverai dalla tua partner, ti sentirai molto amato e soprattutto avrai la certezza di non avere rivali.



BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Bilancia : La tua tattica sarà vincente e non dovrai temere nulla. In ambito lavorativo, incontrerai una vecchia amicizia che ti coinvolgerà in una nuova iniziativa. In ambito affettivo, ti sentirai molto appagato. Un consiglio: non dormire sugli allori.



SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata non ti sentirai molto disponibile in ambito affettivo, soprattutto nei confronti della tua partner: lei in questo momento sembra comunque disposta ad aspettarti. In ambito lavorativo, potrai verificare il tuo valore. Un consiglio: evita gli eccessi.



SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Sagittario : In questa giornata riceverai parecchie attenzioni dalle persone care e dagli amici. In ambito lavorativo, i ritmi sostenuti sono molto intensi e dovrai fare attenzione a non stancarti troppo. In ambito affettivo, dovrai rinnovare il tuo rapporto di coppia.

.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Capricorno : Continua la fase favorevole, ed una gratifica economica inattesa ti renderà euforico. In ambito lavorativo, sono favoriti gli investimenti e l'acquisto di nuove macchine utili per l'attività. In ambito affettivo, dovrai mantenere saldi i tuoi princìpi.



ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Acquario : Avrai un atteggiamento arrogante e malizioso nei confronti di chi cerca di mettere a repentaglio i tuoi sforzi in ambito lavorativo, ne uscirai vincente! In ambito affettivo, qualcosa ti affligge ma non devi preoccuparti perché risolverai presto le cause del tuo malessere.



PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018



Oroscopo del giorno Pesci: Ti sentirai spossato per gli eccessivi impegni lavorativi, comunque quello che farai sarà ben valutato e remunerato. In ambito affettivo, non ci saranno ostacoli e tutto procederà bene. Un consiglio: non impigrirti.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 9 febbraio 2018, clicca sull'oroscopo completo di Affaritaliani