Oroscopo oggi lunedì 11 dicembre 2017: fortuna, amore, lavoro e salute

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Ariete: In questa giornata, alcuni contrattempi in ambito lavorativo ti renderanno nervoso e non riuscirai a concludere quello che ti eri prefissato; abbi pazienza. In ambito affettivo, qualcuno ti interessa ma non trovi il coraggio di esternare i tuoi sentimenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Toro: In questa giornata ti sentirai particolarmente attratto dalle nuove conoscenze e farai di tutto per incontrare gente: la tua sete di conquista sarà saziata! In ambito lavorativo, l'assenza di novità contribuirà al tuo rilassamento. Un consiglio: non essere precipitoso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Gemelli: Sarai disinvolto nell'affrontare un problema in ambito lavorativo ed in breve tempo riuscirai a trovare un'ottima soluzione. In ambito affettivo, dovrai essere più profondo con la tua partner se vorrai raggiungere il tuo obiettivo. Un consiglio: cerca di essere raffinato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Cancro: In questa giornata le Stelle ti sono favorevoli soprattutto in ambito lavorativo, quindi sarai un ottimo commediante e trascinerai tutti per la tua simpatia. In amore dovrai assumere un ruolo più definito, lei necessita di certezze e ti chiederà spiegazioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Leone: In questa giornata gli influssi planetari ti consigliano di essere più cauto del solito nel valutare gli obiettivi di tipo professionale, potrebbe infatti capitarti un'occasione abbastanza interessante. In amore, dovrai evitare la fretta e l'impulsività. Un consiglio: fai come la formica.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Vergine: In questa giornata gli astri ti consigliano di dedicarti alla cura della tua persona, del tuo look e perché no, anche a far impazzire di desiderio la tua persona amata. In ambito lavorativo avrai da ridire con un collega ficcanaso ma saprai come farlo tacere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Bilancia: Dovrai dosare il tuo raziocinio e la tua impulsività perché potrebbero crearti inimicizie nel settore lavorativo. In ambito affettivo si esige più fantasia, non parlare quindi solo di te stesso. Un consiglio: chiedile dei suoi desideri e cosa puoi fare per accontentarla.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Scorpione: In questa giornata potresti risentire di un momento di tristezza dovuta a dei pensieri che riguardano soprattutto la tua sfera affettiva, ma in realtà non hai motivo di preoccuparti. In ambito lavorativo, sarai pieno di iniziativa e questo sarà molto apprezzato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Sagittario: In questa giornata potrai chiarire un'importante questione che ti stava molto a cuore. In ambito lavorativo, gli Astri ti consigliano di provare a mettere in discussione le tue idee. In ambito affettivo, stai per effettuare una scelta fra due pretendenti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Capricorno: Non condividerai l'opinione di una persona cara e cercherai di farle cambiare idea. In ambito lavorativo, un collega ti aiuterà a mettere a punto un progetto al quale stai lavorando da tempo. In ambito affettivo, dovrai assecondare le esigenze della partner.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Acquario: In questa giornata gli influssi planetari ti consigliano di essere ponderato e metodico, di evitare l'aggressività e di equilibrare l'atmosfera nel tuo lavoro. In ambito affettivo, cerca di essere più disponibile e magari stupisci la tua partner con un invito inatteso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017

Oroscopo del giorno Pesci: In questa giornata il Sole favorisce i tuoi sentimenti, quindi ti divertirai più del solito ed avrai l'occasione di dividere questa serata con la persona del cuore e gli amici. In ambito lavorativo, una notizia ti rallegrerà. Un consiglio: non pretendere l'impossibile da te stesso.

