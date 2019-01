Oroscopo weekend 19 e 20 gennaio per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 19 e 20 gennaio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 e domenica 20 gennaio : il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del week-end Ariete:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Ariete, il tuo comportamento indisciplinato potrebbe bruciare qualche ponte, anche se probabilmente sei troppo concentrato sul futuro per preoccuparti di ciò che ti stai lasciando alle spalle. Almeno sarai ricordato come qualcuno che non ha avuto paura di scuotere le cose in nome del cambiamento e dell'ingegno. Questo è un buon momento per identificare la tribù che risuona con la tua atmosfera lungimirante. Avrai bisogno del cameratismo di coabitazioni affini per sostenere i tuoi piani non convenzionali.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Toro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Toro, attingere a una saggezza illuminante che sfida le tue idee su chi sei e su come puoi muoverti nel mondo è un buon modo per prepararti ai cambiamenti che ti stanno venendo incontro. Non sarà sempre facile capire come ti sei limitato nel pensare, anche se sarà liberatorio quando abbraccerai nuove possibilità e ti dai il permesso di vivere la tua vita in un modo nuovo ed eccitante. Quindi, non dovresti sparare al messaggero quando lui o lei offre intuizioni sconvolgenti. Questa è la sveglia che ti serve!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Gemelli, la tua vita sociale sembra un po' sottosopra e così anche una relazione con un amico. Anche se è vero, questa zona della tua vita sembra un po’ impazzita da un po’ di tempo. Questa potrebbe essere l'ultima svolta prima che la tua vita sociale proceda verso un modello più ordinato e prevedibile. In futuro, potrebbe non essere altrettanto eccitante. Tuttavia ne hai avuto abbastanza del comportamento indisciplinato e scene selvagge di alcuni tuoi amici, quindi sarà apprezzata un po' di normalità. Presto capirai perché hai attratto tanta follia e come questo ha influito sulla tua psiche.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Cancro:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Cancro, un pazzo capitolo della tua carriera si avvicina presto, ma non senza un ultimo atto di malizia o sorpresa. Con il supporto di un alleato stretto, potresti sentirti incoraggiato a fare una mossa inaspettata prima che il sipario si chiuda. Avrai bisogno dell'aiuto di pensatori ingegnosi e indipendenti per avere successo nell'esecuzione di tutti i piani brillanti che hai in cantiere. Non sarà sempre una guida fluida quando collaborerai con persone bizzarre, ma sicuramente non sarà mai noioso.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Leone:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Leone, solo perché un piano stravagante non funziona come tu l'hai immaginato, ciò non significa che dovresti rinunciare all'ingegnosità. In effetti, potrebbe essere un richiamo a diventare ancora più pazzo delle tue idee piuttosto che cercare di attenuarle. Stai emergendo come influencer e innovatore. Sempre di più, il mondo ti guarderà per fare le cose in un modo audace nuovo. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, un viaggio verso una destinazione interessante o qualcosa che impari potrebbe essere super stimolante. La tua esperienza potrebbe cambiare il modo in cui vedi la tua vita in un modo piuttosto inaspettato.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Vergine, ultimamente la tua vita amorosa è stata strana e super imprevedibile, sfortunatamente, è probabile che diventi ancora più pazza prima che le cose si calmino. Non ti aspetti più che le persone accanto a te facciano le cose in modo ortodosso. Quindi, sei pronto a gestire qualsiasi imbroglio che ti capita. Uno sguardo più attento può rivelare che ti piace segretamente stare con una persona che ti tiene in punta di piedi. Presto, prenderai in considerazione di prendere la tua vita in una direzione che potresti non aver preso in considerazione in precedenza. Puoi ringraziare le persone bizzarre e imprevedibili nella tua vita per averti reso più flessibile e disposto a prendere in considerazione alternative insolite.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Bilancia, sarai tentato di scuotere le cose in una relazione già traballante. Non stai cercando problemi. Vuoi solo sapere se il tuo partner (innamorato o in affari) può soddisfare le tue esigenze. Fare in modo che la relazione funzioni per entrambe le parti può significare essere flessibili e aperti a una connessione un po’ non convenzionale. Se non sei spaventato di cambiare, potrebbe significare che presto andrai per la tua strada. Ecco la cosa: è già stata una situazione insolita. Dare il tuo marchio di approvazione piuttosto che cercare di renderlo conforme alle tue regole potrebbe effettivamente creare la stabilità che desideri.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Scorpione, sei alla fine della tua corda con una situazione che ha creato instabilità nel lavoro quotidiano o nella vita domestica. Che ci crediate o no, le cose presto si sistemeranno in una routine più ordinata. La buona notizia è che questa persona che hai tenuto al tuo fianco ti ha aiutato a diventare più flessibile e pronto a cambiare. Questi sono tratti che non si presentano naturalmente allo Scorpione testardo, quindi dovresti vederlo come un regalo. Questa mentalità più adattabile ti aiuterà ad affrontare le persone bizzarre e imprevedibili che interagirai strettamente nel prossimo futuro.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Sagittario, una mossa rischiosa in amore o nel settore denaro non è probabile che vada per la strada giusta. La situazione è già instabile, quindi perché tentare la fortuna? Forse vuoi scoprire se c'è una possibilità che le cose funzionino diversamente questa volta? Il tempismo è tutto. Sii paziente per ora e mantieni i tuoi soldi o i tuoi sentimenti in tasca. Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, vedrai presto un paesaggio più sereno e avrai nuove idee su come ottenere ciò che desideri.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Capricorno, hai affrontato un sacco di imprevedibilità e drammaticità nella tua vita personale. Per frustrazione, potresti fare qualcosa che rende ancora peggio una situazione familiare già instabile. Le cose si sistemeranno molto prima di quanto pensi, quindi fai un respiro profondo e prova ad affrontarla ancora per un po'. Avrai presto più opzioni finanziarie. Questo ti darà la libertà di cui hai bisogno per cambiare. Devi ammettere che alcuni dei colpi di scena sono stati utili perché ti hanno insegnato come abbracciare situazioni non convenzionali.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Acquario, la tua mente corre a cento chilometri al minuto, quindi non è una sorpresa che tu non ti senta riposato. Potrebbe essere dovuto al fatto che hai una piccola finestra in cui mettere in atto un piano ingegnoso. Tuttavia, dovrai essere rilassato per fare le cose nel modo giusto. Recupera il tuo sonno questo fine settimana, partecipa a una lezione di yoga o concediti un massaggio terapeutico. Non rinunciare a una meritata pausa. È sempre bene dedicare tempo al riposo e alla riflessione nelle settimane che precedono il tuo compleanno.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 19-20 GENNAIO 2019

Oroscopo del weekend Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del fine settimana, Pesci, un weekend selvaggio con gli amici potrebbe far piangere le tue finanze. Essere alla ricerca di spese impreviste e un upgrade dell'ultimo minuto a un intrattenimento più costoso potrebbero creare un buco nel tuo portafoglio. In futuro le tue finanze saranno molto più stabili, ma nel frattempo dovrai sfruttare al massimo ciò che hai senza fare il passo più lungo della gamba. Dopo questo momento delirante, sarai pronto a rallentare le cose e avere un po' più tempo per te stesso. Sono state settimane impegnative e potresti aver bisogno di tempo per riprendermi. Entrare in pista seguendo una pratica spirituale come lo yoga può ricostituire la tua energia.