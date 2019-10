Parrucche a prezzi bassi: ecco perché e come

Parrucche prezzi bassi? Anche la qualità può essere conveniente

Una parrucca può aiutare a ritrovare motivazione e autostima. E ci sono molte buone ragioni per cercare “parrucche prezzi bassi” sul Web: obiettive difficoltà economiche che mal si conciliano con le patologie che causano la caduta dei capelli; il desiderio di cambiare spesso acconciatura, senza ricorrere al parrucchiere e senza il rischio di danneggiare i bulbi con stirature e coloranti. E le parrucche prezzi bassi sono certamente un’ambizione ancor più comprensibile per chi è costretto a cure chemioterapiche per contrastare il male del secolo.

Internet, fortunatamente, sa essere generosa in termini di risultati: sono numerosi i negozi online che propongono offerte a costi davvero contenuti. Il problema nasce quando c’è da valutare la qualità del prodotto, la sua longevità, i materiali adottati ed alcuni aspetti più tecnici e meno conosciuti che possono influenzare in modo significativo la “vestibilità”. Tra questi, senz’altro importante è la capacità di una parrucca di donare un aspetto naturale, di non farsi notare anche ad un occhio attento.

Qui, naturalmente, la ricerca può farsi più complicata. Ed è per questo che abbiamo voluto fare una parte del lavoro per voi: sondare il mercato alla ricerca di parrucche prezzi bassi che sappiano garantire il miglior rapporto qualità / prezzo. Ci siamo così orientati verso le aziende che non solo commercializzano, ma che producono e possibilmente distribuiscono le protesi capillari, privilegiando imprese che abbiano una storia di diversi anni - senza per questo voler discriminare giovani laboratori artigianali che - soprattutto in Italia - sono pienamente in grado di offrire soluzioni convenienti ma di buon livello.

Fra tutti i risultati ottenuti e verificati, l’e-shop che maggiormente ci è sembrato proporre prodotti di buona qualità a costi fortemente concorrenziali è ParruccheOnline. L’azienda è sul Web da 15 anni, un tempo per nulla trascurabile come indice di affidabilità, ed è legata ad un negozio / laboratorio di buona fama su scala nazionale con sede in Piemonte. Nell’e-commerce è presente una categoria che sembra proprio fare al caso nostro, tant’è che è stata battezzata Parrucche Prezzi Bassi.

Gran parte dei modelli proposti nella categoria Parrucche Prezzi Bassi fa parte del catalogo “She Is”: si tratta di prodotti artigianali, interamente lavorati in Italia (ed anche per questo più adatti allo stile e ai tratti somatici della donna italiana). Lo stesso catalogo è pubblicizzato e venduto sia nel Bel Paese che in Europa a prezzi nettamente più alti di quelli presenti su Parrucche Online. La ragione? La leggiamo nella descrizione introduttiva della categoria dell’e-commerce: “Abbiamo creduto necessario, indispensabile, fare qualcosa di concreto per chi necessiti di una soluzione di qualità alla calvizie ma non disponga delle sufficienti risorse finanziarie. Ecco perché il catalogo Parrucche Prezzi Bassi: prodotti di alto livello, per tutti. Un dovere, che risponde alla nostra mission aziendale”.