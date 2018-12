Pd, per Gentiloni ha già vinto Zingaretti: ma allora il Congresso a che serve?

Paolo Gentiloni ha spronato Nicola Zingaretti, sempre più favorito: “Questo è il momento di metterci ancora più determinazione. Da oggi devi fare il segretario, comportarti come se lo fossi già. La prima cosa da fare è dimostrare che il tuo Pd non sarà la ridotta dei vecchi comunisti”. Il governatore del Lazio, a sua volta, ha chiamato Carlo Calenda per invitarlo a rimanere nel partito e dare il suo contributo. L’idea di Zingaretti, che sta già prendendo forma in queste ore, è quella di un partito dal perimetro allargato, dove convivano più anime anche meno vicine alla sinistra.