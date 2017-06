Pensioni calcoli ecco quanto prenderai di pensione, clicca qui pensioni

Pensioni ultime notizie. In seguito ai Decreti firmati recentemente dal Premier Paolo Gentiloni su Ape Social e pensioni precoci, migliaia di persone potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato. Per ottenere questo beneficio è necessario essere in possesso di determinati requisiti che possono essere calcolati online. Su tali requisiti si è a lungo dibattuto. Dopo le varie retromarce del governo e alla luce delle ultime notizie ad oggi 1 giugno, sono state indicate con precisione le condizioni che il lavoratore deve soddisfare per accedere al pensionamento anticipato.

In linea generale possono accedere alla pensione anticipata i soggetti individuati nella legge di bilancio 2017, vale a dire i lavoratori in condizioni di difficoltà in possesso dei seguenti requisiti:

Lavoratori disoccupati a causa di un avvenuto licenziamento non coperti da ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi.

Soggetti che presentano un’invalidità di almeno il 74%.

Lavoratori su cui grava la responsabilità di assistere il coniuge o un parente di primo grado disabile.

Tutti i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Come abbiamo detto i requisiti per accedere alla pensione precoce e all’Ape Social possono essere calcolati online e allo scopo l’Acli ha realizzato dei test per capire se la propria posizione rientra tra quelle che garantiscono, ad oggi, l’accesso al beneficio della pensione anticipata. I requisiti richiesti infatti sono piuttosto complessi e vanno prima ben individuati e successivamente sottoposti all’attenzione degli esperti del settore.

Del resto lo stesso Patronato Acli specifica sul proprio sito la strada che bisogna seguire per sapere se si rientra tra le categorie che consentono l’accesso all’istituto della pensione anticipata. Il test online non è altro che un modo autonomo per verificare, applicando le regole stabilite dai decreti attuativi del governo, le condizioni minime che oggi consentono di usufruire della pensione precoce o dell’Ape Social, condizioni che poi vanno verificate e approfondite con l’aiuto degli operatori e dei consulenti previdenziali Acli. Saranno questi ultimi, come più volte confermato dalle stesse ultime novità su precoci e Ape, a individuare la soluzione migliore a seconda dell’esigenza di ognuno.

Il metodo consigliato dal Patronato Acli è quindi quello di fare i test online per calcolare i requisiti sia per la pensione precoce che per l’Ape Social e quindi di seguire le indicazioni che vengono date al termine dei test.

Ape Social calcolo requisiti

Il primo passaggio del test per capire se si possiedono i requisiti per accedere all’Ape social prevede di inserire la data di nascita. Sono disponibili 5 opzioni: 4 prevedono la nascita in un anno che va dal 1951 (dal 1° maggio al 31 dicembre) al 1954 ed una che non contempla la nascita in uno di questi 4 anni. Nel caso in cui si scelga l’opzione che non prevede la nascita nel quadriennio 1951-1954, il sistema mostra un avviso che informa che ad oggi l’Ape Social non sembra essere un’opportunità fattibile, ma che una visita agli sportelli dell’Acli può essere utile a verificare la propria posizione previdenziale.

Una volta scelto uno degli anni del quadriennio in oggetto viene richiesto qual’è il proprio periodo di contribuzione. Sono presenti 3 opportunità: meno di 30 anni, almeno 30 anni e almeno 36 anni. L’opzione meno di 30 anni mostra il messaggio che avvisa dell’impossibilità di accedere all’Ape Social, mentre la scelta di una delle altre due opzioni permette di proseguire con il test. A questo punto viene chiesto se si è titolari di una pensione diretta (vecchiaia, anzianità, anticipata). Se si risponde affermativamente il sistema avverte che non si può accedere all’Ape Social, altrimenti si può proseguire. A questo punto viene richiesto se si possiedono i requisiti visti precedentemente (dal punto 1 al punto 3). In caso di risposta affermativa viene mostrato un messaggio che avvisa dell’opportunità di poter usufruire dell’Ape Social e quindi l’invito a recarsi presso la sede più vicina del Patronato Acli.

Pensioni precoci calcolo requisiti

Il test online per la pensione precoce chiede innanzitutto se prima del 19° anno di età si sono sostenuti 12 mesi di lavoro effettivo o meno di 12 mesi. Se si sceglie questa seconda opzione si viene avvisati che andare in pensione con 41 anni di contributi non sembra essere un’opportunità possibile. Scegliendo la prima opzione invece si continua nel test e quindi viene chiesto se si possiede già una pensione diretta. Scegliendo no si può proseguire nel test ed è necessario verificare se si rientra in una delle categorie elencate precedentemente. Rispetto all’Ape Social in questo caso è presente anche la categoria delle attività lavorative usuranti ed inoltre l’eventualità di svolgere un lavoro gravoso da almeno 6 anni. Scegliere una di queste opzioni comporta la possibilità di accedere al beneficio della pensione precoce ed appare il messaggio di recarsi verso la più vicina sede Acli per approfondire il discorso.

Pensione anticipata ultime notizie

Sembra che i tempi per l’Ape volontaria si allungheranno rispetto a quanto stabilito precedentemente. Devono essere ancora stipulate infatti le convenzioni con le banche che dovranno successivamente erogare i finanziamenti, ma non solo. Anche con le assicurazioni gli accordi non sono del tutto arrivati a conclusione, quindi non si conoscono ad oggi le condizioni necessarie per garantire il premio di copertura nel caso in cui il pensionato arrivi a decesso prima del termine di 20 anni per il rimborso del finanziamento. Secondo le ultime notizie quindi l’Ape volontario, a differenza di Ape Social e pensione precoce, non sarà pronto prima di giugno 2017.



