Pensioni ultime notizie : il governo dimezza assegni pensioni italiani? Vero?

Pensioni ultime notizie. Ultime news pensioni : in rete, ma si sa che ce ne sono tante, c'è chi dice che il governo intenda dimezzare le pensioni degli italiani come riforma Ape (pensioni). Cioè praticamente per le pensioni ultime notizie la metà dei soldi ai pensionati italiani. Pensioni ultime news, brutte eh? Ma questi sono i rumors della rete.

Le novità sulle pensioni aggiornate al 22 gennaio ci rimandano alle dichiarazioni di Cesare Damiano e al post dell'amministratore della Pagina dei lavoratori precoci Roberto Occhiodoro. Due i temi centrali, il semaforo verde alla pensione anticipata a 63 anni e la richiesta di quota 41 per tutti. In sintesi, una conferma, fondamentale, ed un ulteriore passo avanti della riforma #Pensioni voluta dal governo Renzi, con l'introduzione della flessibilità in uscita, l'aumento e l'estensione della quattordicesima e i nuovi strumenti di Ape, anticipo pensionistico, e Rita.