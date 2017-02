Pensioni ultime notizie: novità mini pensioni, quota 41, quota 100 pensioni

Pensioni novità e pensioni ultime notizie.

Importanti attese, con la Comunità che mercoledì dovrà decidere se procedere o meno con la procedura di infrazione seppur nelle ultime notizie e ultimissime non è ancora chiaro se verrà concesso più tempo tra conferme e smentite. E' chiaro che una decisione del genene avrebbe pesanti ripercussioni su tutte le novità per le pensioni.



A livello interno vi sono almeno tre aspettative nell'immediato nelle ultime notizie e ultimissime ovvero l'iter in Aula che sta proseguendo per le novità per le pensioni attuali come quota 41 e le mini pensioni con oneri e senza oneri, la riunione con le forze sociali e i possibili atti che potrebbero già trasformarsi in norma ufficiale in vigore dal Cdm previsto questa settimana.