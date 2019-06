Perché gli italiani dovrebbero scusarsi con i Rom?

Con tutto il rispetto per la figura di Papa Francesco, ma per quale motivo gli italiani dovrebbero scusarsi con i Rom?

Forse devono scusarsi per permettere ad una parte di essi (certo non tutti) ,di rubare nelle case o di rubare nelle stazioni?

Forse devono scusarsi di essere uno dei pochi paesi al mondo dove in carcere i Rom, quelli colpevoli, non ci vanno quasi mai?

Il cuore grande degli italiani

Forse devono scusarsi di permettere ad alcuni, nascosti dagli accampamenti, di appropriarsi, non solo del rame, ma pure dell' elettricità?

Certo non tutti sono così, quelli rispettosi delle leggi, qui da noi sono rispettati da tutti. Qualcuno dirà che sono solo luoghi comuni, forse si forse no. Solo che è difficile negare certe evidenze.

E poi cosa hanno fatto di male gli italiani per sentire da una figura istituzionale importante dedicare la Festa della Repubblica a Rom e migranti?

Non sarebbe ora che qualcuno si ribellasse a queste frasi e dicesse, così come ha fatto il vicepresidente Roberto Salvini, che il 2 giugno è festa solo per gli italiani.

La stessa persona potrebbe dire con decisione che i migranti, quelli irregolari, gli italiani non li vogliono. Ne hanno accolti a sufficienza.

E con uguale decisione si potrebbe pure affermare che gli italiani proprio di rom, di quelli malavitosi, non ne vogliono sentire parlare.

Da nessuno, neppure dal Papa.

Il cuore degli italiani è grande ma adesso, forse, il limite è stato superato.

Con tutto il rispetto per Papa Francesco e Roberto Fico.