Philip Morris guarda verso un futuro senza fumo

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE/Euronext Paris: PM) riafferma oggi il suo impegno a progettare un futuro senza fumo. Con più di un milione di fumatori adulti passati ad IQOS, continua a crescere l’impegno su vasta scala della società per la commercializzazione di prodotti senza fumo che potranno un giorno sostituirsi alle sigarette. Il nuovo sito web di PMI permette di dare uno sguardo al futuro dell'azienda e scoprire come i suoi nuovi prodotti potranno avere un impatto significativo sui fumatori adulti e sulla società.

"I fumatori adulti ricercano la possibilità di scegliere un prodotto che offra la stessa soddisfazione in termini di gusto, rituale e piacere che traggono dalle sigarette, ma con quantità decisamente minori dei composti dannosi che si ritrovano nel fumo" ha detto Tony Snyder, Vice Presidente Comunicazione di PMI. "Dopo più di dieci anni di ricerca e sviluppo, oggi abbiamo dalla nostra parte sia la scienza, sia la tecnologia, e possiamo rendere questi prodotti una realtà per 1,1 miliardi di fumatori nel mondo".

IQOS è uno dei prodotti senza fumo di PMI in grado di rispondere alle richieste e soddisfare le diverse preferenze di un fumatore adulto. Si tratta di un prodotto che si basa sul riscaldamento del tabacco che è stato lanciato alla fine del 2014 e che, si prevede, nel 2017 sarà disponibile nelle principali città di oltre 30 Paesi.

Dal 2008, PMI ha coinvolto oltre 400 scienziati ed esperti e ha investito oltre 3 miliardi di dollari in ricerca, sviluppo del prodotto e validazioni scientifiche. I risultati della ricerca relativa alla valutazione del potenziale di riduzione del rischio di IQOS sono molto promettenti, e l’azienda condivide apertamente le sue metodologie e scoperte scientifiche con terzi, per eventuali analisi e verifiche. A Dicembre del 2016, PMI ha presentato domanda al Centro per i prodotti a base di tabacco della Food and Drug Administration (FDA) americana di inserimento di IQOS nella categoria dei cosiddetti prodotti del tabacco “a rischio modificato” (MRTPA).

Snyder ha continuato "Siamo ottimisti riguardo al futuro dato che lavoriamo per una trasformazione progressiva di PMI dal business attuale delle sigarette ad alternative potenzialmente meno dannose. Si tratta di un'opportunità eccezionale che avrà un impatto positivo sulla salute pubblica grazie alla disponibilità di scelta rispetto a quella di continuare a fumare, e non possiamo farcela da soli. I contributi da parte degli esperti di salute pubblica, la comunità scientifica e gli organi regolatori accelereranno fortemente il passaggio dalle sigarette ai prodotti senza fumo”.

Per saperne di più su come PMI sta progettando un futuro senza fumo, visita il nuovo sito web della società su www.pmi.com.

Philip Morris International Inc. (PMI) è la società leader nel mercato del tabacco internazionale, che include sei dei 15 marchi più importanti del mondo e prodotti venduti in più di 180 mercati. Oltre a fabbricare e vendere sigarette, incluse le Marlboro, marchio di sigarette numero uno nel mondo, e altri prodotti a base di tabacco, PMI è impegnata nello sviluppo e la commercializzazione di Prodotti a Rischio Ridotto (RRPs). RRPs è la sigla usata da PMI per fare riferimento a quei prodotti che hanno il potenziale di costituire un minor rischio per la salute dei fumatori che li utilizzano, al posto di quelli tradizionali. Attraverso abilità multidisciplinari nello sviluppo del prodotto, attrezzature all'avanguardia ed evidenze scientifiche di prim'ordine, PMI mira a fornire un portafoglio di RRP che soddisfi un ampio spettro di preferenze dei fumatori adulti e rispetti i rigorosi obblighi normativi. Per maggiori informazioni, vedere www.pmi.com e www.pmiscience.com