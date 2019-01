10yearschallenge con Alfano-Berlusconi. M5S: la musica è cambiata

Una foto di Silvio Berlusconi e Angelino Alfano seduti sui banchi del governo in Parlamento sotto la scritta 2008-2009 e una foto di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte (tagliato Matteo Salvini che era la loro fianco) scattata al termine della conferenza stampa dopo l'ok al decreto sul reddito di cittadinanza. E' la '#10yearschallenge' del blog delle stelle, sotto lo slogan 'La musica e' cambiata'. Il blog del M5s accetta la sfida, accolta da milioni di singoli utenti sui propri profili social, di accostare una foto attuale con quella di dieci anni fa e la declina sullo scenario politico, cercando le differenze tra l'esecutivo Conte e il 'Berlusconi IV'. Il risultato per i 5 stelle "impressionante".



"La foto del 2008 e' a colori ma sembra un reperto antico: ci sono vecchi politicanti - tra l'altro in queste ore scopriamo che alcuni di loro stanno cercando ancora di riciclarsi: buona fortuna - protagonisti di scandali politici ed economici. E sotto l'elenco dei loro disastri. Nell'ordine: il Lodo Alfano, che voleva proteggere le alte cariche dello Stato dai processi ma e' stato fortunatamente dichiarato incostituzionale; il legittimo impedimento, un trucco per allungare i processi di Berlusconi fino alla prescrizione; il ddl intercettazioni pensato per indebolire gli strumenti di indagine e per tappare la bocca ai giornalisti onesti. Tutti provvedimenti ad personam, per salvare il capo e i suoi compari. E poi il decreto Gelmini che ha tagliato con l'accetta le risorse per la scuola. Avremmo potuto inserirne tanti altri ma non c'era spazio".



"A destra invece una foto dell'attivita' di questa maggioranza - rilavano -. A distanza di dieci anni la musica e' decisamente cambiata. Dicevano che non si poteva fare ma stiamo dimostrando che non e' cosi': reddito e pensioni di cittadinanza: una rivoluzione nel welfare italiano, che finalmente mette lo Stato nelle condizioni di proteggere le persone piu' deboli e da' un'opportunita' concreta ai disoccupati per trovare lavoro; quota 100, cosi' i pensionati potranno meritarsi la pensione dopo anni di sacrifici; il decreto dignita' che combatte la precarieta', le delocalizzazioni selvagge, la dipendenza dal gioco d'azzardo e semplifica la vita burocratica delle imprese; la manovra del popolo, scritta dopo tanti anni non sotto dettatura delle lobby ma dei cittadini e delle loro esigenze. E lo Spazzacorrotti: la prima, vera, legge anticorruzione nel nostro Paese. C'era un tempo in cui i politici facevano le leggi per se stessi, per i loro interessi e i loro privilegi. Oggi chi governa fa le leggi per i cittadini e i per i loro diritti".