2 giugno, Fico lo dedica a migranti e rom. Salvini: io lo dedico agli italiani

"Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. E' la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, liberta', democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunita' piu' deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai Sinti e a chi e' stato perseguitato". Cosi' il presidente della Camera Roberto Fico, arrivando alla parata del 2 giugno.

2 giugno: Salvini, Fico? Io lo dedico a italiani

"Io dedico la Festa della Repubblica all'Italia e agli Italiani, alle nostre donne e uomini in divisa che, con coraggio e passione, difendono la sicurezza, l'onore e il futuro del nostro Paese e dei nostri figli". Cosi' in un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini replicando a quanto dichiarato in precedenza dal presidente della Camera, Roberto Fico. "Aver sentito il presidente della Camera dedicare la festa della Repubblica ai Rom mi ha fatto girare le scatole. Ma credo che abbia fatto girare le scatole a quelli che hanno sfilato. Il 2 giugno e' la festa degli italiani. Di legalita' nei campi Rom ce ne e' poca", ha aggiunto il ministro dell'interno, Matteo Salvini, al termine della parata del 2 giugno.

2 giugno: Conte, Festeggio anno prossimo? Si festeggia sempre

"La Festa della Repubblica si festeggia sempre". Cosi' il premier Giuseppe Conte, arrivando ai Fori Imperiali per assistere alla parata del 2 giugno, risponde a chi gli chiede se sara' presente anche l'anno prossimo in veste di presidente del Consiglio, alla luce delle polemiche interne alla maggioranza. Conte e' arrivato assieme al presidente della Camera Roberto Fico, col quale ha preso un caffe' a Piazza Venezia.

2 giugno: iniziata parata, sfilano 3.975 rappresentanti corpi Stato

E' iniziata ufficialmente su via dei Fori Imperiali, con la sfilata di 300 sindaci, la parata per il 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, ai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e ad altri rappresentati di Governi e istituzioni, sfileranno 3.975 persone in rappresentanza di tutti i corpi dello Stato. La novita' di quest'anno e' la partecipazione del personale della Riserva selezionata, del personale civile della Difesa e dei veterani.