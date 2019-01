25 anni Forza Italia, Brunetta: "Governo Lega-M5s illegittimo e contro natura"

Forza Italia festeggia 25 anni da quel fatidico momento in cui, di fronte a milioni di telespettatori, Silvio Berlusconi annunciava con il sorriso la sua "discesa in campo". Coup de théâtre che cambiò definitivamente il volto della politica italiana e che qualche giorno fa è stato replicato, almeno iconograficamente, con la nuova discesa in campo del Cavaliere per le Europee. Nel 1994 i nemici erano i "comunisti", 25 anni più tardi sono i pentastellati, ora al governo con Matteo Salvini, "alleato di coalizione" di Forza Italia.

Una situazione peculiare che vede Salvini giocare contemporaneamente su due tavoli, quello di governo e quello di lotta, rappresentando una sorta di opposizione interna alla parte grillina di quello stesso Esecutivo che lo vede Ministro dell'Interno. Quasi un paradosso, un ossimoro. In ogni modo, a margine dei festeggiamenti per le "nozze d'argento" di Forza Italia con il Paese, in occasione di una conferenza stampa a Mestre, l'ex Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Renato Brunetta non usa mezzi termini per definire l'attuale compagine governativa.

“Ci siamo chiesti per quale motivo si sia arrivati a questo punto" dichiara l'onorevole di Forza Italia, "ad una deriva autoritaria in atto, populista, peronista, statalista, giustizialista, estremista della maggioranza e del Governo attuali: 11 anni di crisi economica stroncano Paesi, istituzioni, partiti, famiglie. 11 anni di propaganda anti-casta, che hanno alimentato le tossine dell’anti-politica. E poi il lato oscuro della Rete, dei social, che ha prodotto tanti veleni, irresponsabilità, la non valutazione del merito”.

E l'ex Ministro torna su quel punctum dolens sul quale, all'inizio voce quasi unica, ha insistito fin dal giorno successivo alle ultime consultazioni politiche. “L’ho detto sin dal primo giorno" asserisce, "le elezioni il 4 marzo le ha vinte il centrodestra unito con oltre il 37% dei voti e il Movimento 5 Stelle le ha perse con il 32%. La maggioranza degli italiani non ha votato il reddito di cittadinanza, non ha votato il No alla Tav, non ha votato il contratto di Governo Lega-M5s. La maggioranza del popolo sovrano ha votato un programma in 10 punti, che aveva al primo punto la riduzione della pressione fiscale attraverso la Flat Tax, quella vera, che aveva giustizia giusta, che voleva le infrastrutture, voleva più sviluppo economico, federalismo, autonomia".

L'analisi dell'on. Brunetta prosegue tetragona, illustrando che, a suo parere, tutto ciò di cui sopra rappresenta "l’esatto contrario di quello che sta realizzando questo Governo contro natura, di scappati di casa. Considero questo Esecutivo e questa maggioranza i peggiori possibili, poiché si mettono insieme l’estremismo di sinistra, sconfitto dalla storia, con l’estremismo di destra, spiazzando le componenti politiche moderate e liberali”.

Parole forti, che dettano la linea degli "Azzurri" nella campagna elettorale per le cruciali elezioni europee: Forza Italia non intende fare sconti a nessuno (alleati compresi) né prigionieri. I 5 stelle, ma anche lo stesso Salvini, sono avvertiti.