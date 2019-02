Arrestati i genitori di Renzi. E Lilli Gruber tace...

Di Pietro Mancini

Lezione, non abituale, di stile, di rispetto degli avversari e di garantismo, da parte di Matteo Salvini : “Nulla da festeggiare per gli arresti domiciliari, per bancarotta fraudolenta, ai genitori di Matteo Renzi”. E premio di “giornalismo dimezzato” a Lilli Gruber che, a differenza di Sky Tg 24 e di Retequattro, ha ignorato lo sgub di Fiorenza Sarzanini, informata giornalista del “Corriere della Sera”. L’ex segretario del PD : “Provvedimento immotivato. Non mi elimineranno dal teatrino politico”.