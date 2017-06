A Roma Micaela Quintavalle contro i suoi M5S.

La pasionaria giallo - bianca (che sono anche i colori del Vaticano…) del sindacato M5S ATAC “Cambiamenti M410”), Micaela Quintavalle, attacca a sorpresa una “sua assessora” e cioè Linda Meleo che è la responsabile proprio dei Trasporti.

La Quintavalle è nota per le sue infervorate (e di questi tempi sudate) battaglie contro l’Atac.

Questa volta il motivo è l’aria condizionata che non funziona.

La bionda guidatrice ha detto che “ci sentiamo profondamente presi per i fondelli anche da questa giunta, a gennaio l’avevamo avvisata la Meleo…”.

Il tono è perentorio, anzi minaccioso, con qualche parola evidentemente fuori posto, come “avvisata”, che ricorda altri contesti non proprio edificanti.

Senza scendere nei dettagli tecnici è comunque interessante notare che la Quintavalle stia attaccando di fatto la “sua” giunta visto che il suo sindacato viene comunemente dato in simpatie grilline spinte.

Ed allora è lecito chiedersi cosa sia accaduto per rovinare questo rapporto e questo laboratorio politico - sindacale romano con ambizioni nazionali.

Forse, si può congetturare, la Quinavalle si aspettava qualcosa da una giunta e da una assessora percepita come “amica” e non l’ha avuto?

Oppure la Quintavalle sta posizionando il suo sindacato nella guerra interna grillina tra la Lombardi - Taverna e la Raggi?

Per ora sono solo supposizioni dettate dalla logica.

Resta il fatto che, d’altro canto, a parte la vemenza e i toni sopra le righe, che il problema segnalato dalla Quintavalle c’è realmente e non solo per gli autisti ma anche e soprattutto per i poveri utenti che oltre ad essere stremati dalle solite attese cosmiche per i ritardi Atac ora se la devono vedere anche con il Sahara infuocato all’interno del mezzo.