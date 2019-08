A Trump piace Urbano Cairo

Permettetemi di affrontare un argomento politico puramente italiano. Chi segue Affari Italiani forse sapra' che i miei interventi giornalistici interessano soprattutto gli Stati Uniti.

Comunque, se parlero' brevemente della "giocata" di Silvio Berlusconi a "danno" di due suoi ex alleati per favorire l'ingresso in politica di Urbano Cairo (raccontato magistramente da Biagio Maimone) e' perche' il mio compaesano abruzzese Mike Pompeo mi ha sussurrato che il presidente Trump vedrebbe di buon occhio l'eventuale avanzata nella politica del magnate torinese.

Probabilmente l'ambasciatore USA a Roma ha segnalato il nome di Cairo al presidente, spiegando al suo capo chi e' Urbano Cairo. Tuttavia devo aggiungere che non e' chiaro se Trump e' in accordo con Silvio Berlusconi per moivi non ancora precisi

E ora rientrero' nella pazza Manhattan per continuare a raccontarvi la vita degli yankees.