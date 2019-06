Regimenti (Lega): "Abbandonare definitivamente le politiche di austerity"

“Ritengo pienamente condivisibile la lettera che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato ieri alla Commissione Europea, in cui ribadisce che ‘limitare l’azione di governance al rigoroso rispetto delle regole di bilancio senza tener conto dell’impatto sociale è controproducente’”.

Lo ha dichiarato oggi in una nota la neo eletta al Parlamento Europeo, nelle file della Lega, Luisa Regimenti, secondo cui “le politiche fondate sull’austerità dei conti pubblici non hanno agevolato la crescita economica. Occorre, pertanto, una nuova fase in cui venga messa al centro dell’azione politica il benessere economico e sociale dei cittadini europei. È l’unico modo per rendere più solida l’Unione Europea” ha concluso la Regimenti.