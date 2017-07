Abolire i prefetti e i loro stipendi

I prefetti, casta costosissima, piena di privilegi, veri principi nelle loro regge dorate in ogni capoluogo, con personale di ogni tipo a disposizione, auto blu, benefit, stipendi lussuosi, sono l’orpello più inutile dello Stato. Non servono a niente e costano un botto. Casta privilegiata ed inutile: se non dannosa. Come sta succedendo ad Arezzo, dove un dirigente di ministero, mai fatto il Prefetto, nonostante i suoi 55 anni, una ne dice e un’altra ne pensa. E quando le dice non sono nemmeno farina del suo sacco perché le copia da Internet. Ho fatto un’interrogazione, certo che se mi risponderanno, sarà l’ennesima presa di giro. l’Italia è al collasso, ma per i burosauri e la razza padrona a nostre spese: “tutto va ben madama la marchesa”

Sintesi interrogazione

Il prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, di anni 55, a fronte di episodi di degrado e di criminalità che allarmavano fortemente la popolazione, nel quartiere “Saione” di Arezzo, tanto che tutti i media lanciavano appelli allarmati ed il sindaco reclamava l’intervento dell’esercito, rilasciava dichiarazioni assai criticate.

Cosi’ il prefetto rilasciava ulteriori dichiarazioni di rassicurazione, che si rifacevano a statistiche tranquillanti, ma che venivano valutate in contrasto alla realtà constatabile ictu oculi, circa il degrado e l’insicurezza del quartiere. Tali dichiarazioni stimolavano critiche generalizzate, e poi un giornalista individuava che le parole del prefetto contenevano la copiatura integrale di interi brani tratti da pubblicazioni in rete, riportandone gli estremi e definendo l’esternazione prefettizia “un copia e incolla di testi raccattati da Internet”.

Inoltre le esternazioni del prefetto, hanno un chiaro, orientamento politico e non denotano certo l’imparzialità che dovrebbero avere le comunicazioni del rappresentante dello Stato

Inoltre tutto questo si svolge in un territorio in riflusso economico, dove le condizioni, di assoluto privilegio (abitazione lussuosa, nel più bel palazzo del ‘900 della città, benefit, auto blu, personale, spese di rappresentanza, appaiono in netto contrasto, col bisogno di continenza avvertito dai cittadini), inoltre la Vaccaro è alla sua prima esperienza da prefetto. Si ravvisa l’inopportunità di trattenere nella sede la Vaccaro, per palese inidoneità all’incarico.

Si chiede:

– se si intenda allontanare il prefetto di Arezzo

– se si intendano prendere provvedimenti e di quale natura

– quali siano i costi annuali della prefettura di Arezzo

– quali i benefit concessi al prefetto in carica, ai viceprefetti, quante siano le auto blu a disposizione ed ogni altra agevolazione, definiti dai media “privilegi”

– se si intenda intervenire e in che modo sul quartiere “Saione” di Arezzo .

da http://www.cosiccome.it