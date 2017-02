Abruzzo: presidente D'Alfonso indagato per corruzione

Blitz alla Regione Abruzzo: il presidente D'Alfonso indagato per corruzione



Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della procura della Repubblica dell'Aquila, Secondo quanto si è appreso, il governatore è coinvolto insieme a un'altra quindicina di persone tra funzionari e imprenditori.



Blitz a Regione Abruzzo: D'Alfonso: "Estraneo alle vicende"



Sul sequestro di atti a palazzo Silone e' intervenuto il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che in una nota dichiara: "Questa mattina - afferma - sono stati comunicati atti di proroga di indagini penali che vanno avanti dal novembre 2015 con rinnovi semestrali. Gli argomenti per i quali sono state individuate ipotesi di reato sono: il cantiere dei lavori di Palazzo Centi a L'Aquila; un intervento non ancora precisato riguardante la citta' di Penne; interventi - al momento solo quantificati e ipotizzati come priorita' a seguito di legittime pressioni e denunce dei cittadini - di rigenerazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle case popolari in via Caduti per servizio e in via Salara Vecchia a Pescara. Mi dichiaro totalmente estraneo alle vicende e - conclude il governatore abruzzese - auspico una loro rapidissima definizione".