Abruzzo, Sara Marcozzi, fedelissima di Di Maio, rincorre il Centrodestra

Sara Marcozzi non è solo la candidata del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali del 10 febbraio ma ormai è anche un volto televisivo dei grillini. Considerata una fedelissima del vicepremier Luigi Di Maio, la Marcozzi viene ormai chiamata sempre più spesso nei talk show nazionali - da La7 alla Rai fino a Mediaset - a parlare anche di governo e di temi nazionali e non solo di Abruzzo. I sondaggi a meno di un mese dal voto la danno in leggero svantaggio rispetto al Centrodestra, ma sempre in corsa per diventare Governatore.

Sara Marcozzi ha 36 anni ed è nata a Pescara, ma da sempre vive a Chieti. Ha frequentato il liceo scientifico per poi iscriversi all’Università di Teramo e laurearsi in giurisprudenza con una tesi in diritto penale. Finita la laurea ha frequentato, sempre all’Università di Teramo, un ciclo di seminari dal titolo “Il diritto penale dell’economia e dell’ambiente” e successivamente, ha conseguito il diploma di Master Universitario di I livello in Economia e Gestione delle Imprese, presso la Brioni Roman Style s.p.a.

Dopo aver svolto la pratica forense, la Marcozzi ha sostenuto l’esame di abilitazione alla professione presso la Corte d’Appello de L’Aquila e, dal 2009 svolge la professione di avvocato. Parla e scrive perfettamente l'inglese perfezionato con esperienze di studio all’estero, in particolare negli USA e nel Regno Unito. Nel tempo la candidata grillina in Abruzzo ama la scrittura, la lettura, il cinema, la fotografia e lo sport.

La sua avventura con il Movimento 5 Stelle è iniziata poco più di due anni fa. Dal 2017 la Marcozzi è stata portavoce del MeetUp Amici di Beppe Grillo Chieti (Chieti 5 Stelle) e ha realizzato una piattaforma interattiva per prendere atto dello stato dell’arte del Piano Regionale di Bonifica relativo ai siti potenzialmente contaminati presenti sul territorio regionale: http://gaia.movimento5stelleabruzzo.it