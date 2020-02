Acerbo:"Benetton sono peggio di Toscani.Mai morto nessuno di battute infelici"

“Le affermazioni di Toscani sul crollo del Ponte Morandi sono gravissime ma la mancata manutenzione lo è assai di più” così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. “Di battute infelici non è mai morto nessuno – continua Acerbo - di ponti che crollano sì. E' il governo italiano che dovrebbe comunicare ai Benetton ‘l'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione’”.

“Se la famiglia Benetton pensa di cavarsela con il ‘sacrificio’ di Toscani si sbaglia di grosso. L'unica cosa che possono fare è chiedere scusa agli italiani e restituire allo Stato le concessioni senza alcun contenzioso. Per il resto il loro comportamento verso Toscani mostra solo quanto nel capitalismo la lealtà conti pochissimo e per tutti - comprese i grandi nomi della pubblicità e della comunicazione - valgano le regole dell'usa e getta. Ora che è più libero Toscani potrebbe darci una mano per una campagna di comunicazione per la ripubblicizzazione delle autostrade e i diritti degli indigeni Mapuche”. Ha concluso il segretario nazionale Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.