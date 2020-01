Milano, animali: acqua e sapone per pulire i bisogni. Zone riservate sui tram

Il Consiglio comunale di Milano ieri ha approvato il regolamento sugli animali. I punti cardine del provvedimento sono stati fissati e non riguardano solo gli amici a quattro zampe . Eccone alcuni:

Esisterà un patentino per le razze più pericolose: l’emendamento prevede l’obbligo per i padroni di seguire un corso di tre giorni organizzato dall’Ats. I trasgressori non solo dovranno pagare una multa (fino a 500 euro), ma far indossare all’animale la museruola fino al conseguimento del patentino. Il padrone dimentica il patentino, il cane indossa la museruola, è proprio così.

Inseriti su tram e metro “vagoni o aree dedicate agli animali e ai loro proprietari, con apposita segnaletica e porta guinzagli”: l’emendamento chiede insomma di identificare con dei cartelli i posti dove i padroni potranno portare i loro quattrozampe, senza dare fastidio agli altri passeggeri. Non si potrà più fumare nelle aree cani.

Regole serratissime anche per i circhi: “Il Comune sin dall’entrata in vigore di questo regolamento disincentiva sul proprio territorio l’attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione".

In più ci sarà l’obbligo per i cittadini di raccogliere da terra le deiezioni dei cani (multe fino a 460 euro) e di fare il possibile per evitare che il cane urini per strada. In caso lo facesse, dovranno pulire (vicino alle entrate di negozi e case) con acqua e sapone. Aragoste e crostacei non potranno più essere esposti prima di essere mangiati.