AdE, in bilico la poltrona di Maggiore. Insorge il 5 Stelle Alessio Villaros

"Apprendo con stupore dalla stampa che tramite un ipotetico accordo M5S-PD si stia procedendo alla sostituzione del Generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore che poco più di un anno fa è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Agenzia delle Entrate. È un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, impegnato quotidianamente da sempre per l’interesse dei cittadini onesti e nemico dei grandi evasori, che fino ad oggi l’hanno fatta franca a spese dello Stato, degli imprenditori e dei cittadini onesti e chi riscuote le tasse deve essere al servizio del cittadino. È ciò che da sempre ha dimostrato Antonino Maggiore, non solo per i titoli professionali ma anche e soprattutto per le vittorie sul campo nei reparti operativi tra i quali quelli della Polizia tributaria di Palermo, Torino, Imperia o come quando al Comando del reparto regionale del Veneto ha svolto controlli capillari e delicati che hanno portato alla scoperta di una frode IVA per 100 mln di euro frutto di evasione e corruzione. Le professionalità si individuano sul campo e grazie ai risultati. Tra l’altro è alquanto paradossale chiedere al Corpo della Guardia di Finanza di attribuire il massimo incarico di vertice AdE al Generale Maggiore per poi procedere alla sua revoca". Lo annuncia in una nota il Sottosegretario di Stato Alessio Villarosa.