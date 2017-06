Affaritaliani.it, nasce VotaOggi.it: il 1° sito di sondaggi politici online

Nuovo nato in casa Affaritaliani.it: è in rete VotaOggi.it, piazza virtuale dove gli italiani possono esprimere e dunque far conoscere in tempo reale e con un semplice clic ai politici, agli amministratori, agli studiosi, all'opinione pubblica la loro visione e il loro indice di gradimento sui temi politici caldi e d'attualità.

VotaOggi.it verrà presentato oggi a partire dalle 14,20 su La 7 nel corso del programma Tagadà dal direttore Angelo Maria Perrino, che riferirà l'esito del primo sondaggio in corso: Matteo Renzi ha la forza per restare leader del Pd? Se ne discuterà in studio con Antonio Padellaro e Pierluigi Battista.

Accanto ai sondaggi live, VotaOggi.it si gioverà di un attento e informato notiziario politico, aggiornato dalla redazione di Affaritaliani.it, e consentirà anche di votare in ogni momento per i principali partiti e i principali leader politici (di cui sono state elaborate delle biografie e schede) verificandone gli scostamenti di gradimento minuto per minuto. E attraverso estrazioni periodiche assegnerà dei premi per i votanti, fra i quali sono previste visite in Parlamento.

"L'obiettivo è fornire ai cittadini un agile strumento di espressione delle proprie opinioni nella logica della democrazia diretta", spiega Perrino, "ma anche un importante mezzo di verifica e studio dell'evoluzione degli orientamenti della pubblica opinione al fine di facilitare il lavoro dei decisori, migliorare la condivisione e il rafforzamento di una moderna democrazia partecipata, colmando le distanze divenute abissali e avvicinando il Palazzo ai cittadini e i cittadini al Palazzo".

ECCO IL LINK PER PARTECIPARE AL SONDAGGIO ED ESPRIMERE LA TUA OPINIONE (CLICCA SULLA SCRITTA SONDAGGIO LIVE PER VOTARE)