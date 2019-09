Affidi illeciti, Fiorini: 'Pd e M5S uniti al Governo e avversari in tribunale'

“I 5stelle e il Pd sono uniti nelle Aule parlamentari e poi si scontrano nelle Aule di giustizia: amici al Governo e nemici in Tribunale sul caso Bibbiano degli affidi illeciti della val d’Enza. Poi dicono che non sono le poltrone a tenerli insieme!”. Lo afferma la deputata emiliana Benedetta Fiorini, vicecommissario di Forza Italia in Emilia Romagna. “La vicenda è surreale ma – continua Fiorini – non stupisce più di tanto perché del resto democratici e grillini si sono detti di tutto gli uni contro gli altri in questi mesi e in questi anni salvo poi accordarsi per fare un governo insieme a livello nazionale e ci stanno provando anche a livello regionale. Zingaretti ancora non ritira la querela a Di Maio sulle parole pronunciate su Bibbiano; ora Di Maio viene querelato pure da Andrea Carletti, sindaco Pd indagato sospeso dall’incarico. Ma come si può credere a un governo, ad una coalizione che si fa la guerra a suon di carte bollate? Sarà la magistratura ad emettere le sentenze, a dire chi è colpevole e chi innocente, ma politicamente sia il M5S che il Pd hanno già perso la faccia e ogni credibilità”.