Affluenza più alta da 20 anni in Europa. In Italia sale quasi di 2 punti

L'affluenza al voto delle Europee e' la piu' alta negli ultimi venti anni: secondo le stime diffuse dal portavoce del Parlamento europeo per i 27 Paesi si avvicina al 51%. Dipendera' poi dall'affluenza registrata nel Regno Unito, se l'affluenza sara' al 49% o salira' al 52%.



Alle elezioni Europee alle ore 19 ha votato il 43,84% degli aventi diritto, facendo registrare un aumento dell'1,7%. Nel 2014, infatto, gli elettori erano stati il 42,14%. Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 19 fu del 58,4% (dato della Camera).



Alle 19, la regione con la piu' alta affluenza risulta essere l'Emilia Romagna, dove alle urne si e' presentato il 55,1%. Maglia nera la Sicilia dove l'affluenza si e' fermata al 27,1%.



In Germania è l'affluenza più alta dalla riunificazione dell'Est con l'Ovest. In Francia l'incremento rispetto alla precedente tornata elettorale è dell'8%. In Ungheria (+10.99%), Estonia (+3.77%), Danimarca (+7.44%), Cipro (+0.80%), Romania (+13.01%), Spagna (+10.81%), Polonia(+7.08%).

L'affluenza al voto, per il momento, secondo stime del Parlamento europeo, è aumentata rispetto al 2014. Le rilevazioni sono state effettuate in 15 Stati membri, dei 21 che oggi sono chiamati alle urne. In Italia la partecipazione al voto sembra piu' o meno stabile (-0.6%), come in Portogallo (-0.85%), cala in Bulgaria (-3.58), rispetto al 2014.

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno gia' votato nei giorni scorsi, sempre rispetto al 2014, in Olanda c'e' stata un aumento di votanti dello 3.88%, in Irlanda del Nord una perdita dello 6%, in Lettonia +2.91%, a Malta -2.2%, in Slovacchia +7.95% e in Repubblica ceca +2.7%.