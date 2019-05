Affluenza stabile in Italia. Record in Francia. Da noi quasi 51 milion al voto

Si consolida il dato dell'affluenza alle elezioni Europee alle ore 12: quando sono pervenuti i dati di 6.584 sezioni su 7.915, ha votato il 16,51% degli aventi diritto, sempre in linea con le analoghe elezionidel 2014 (16,53%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno. Nel 2014 l'affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l'affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). Affluenza record invece in Francia dove alle 12 ha gia' votato il 19,26%, 4 punti in piu' rispetto alla scorsa tornata del 2014 quando alla stessa ora aveva votato il 15,70%. Ancora piu' bassa nel 2009 (14,81%) e nel 2004 (13,65%).

Dal 1979, data delle prime elezioni europee, il tasso di partecipazione non e' mai stato cosi' alto. "Questo tasso di partecipazione a mezzogiorno e' vicino al primo turno delle elezioni parlamentari del 2017 (il 19,24% per una partecipazione finale di quasi il 49%)", commenta su Le Figaro Jean-Daniel Levy, direttore del dipartimento Politica e opinione dell'Istituto di Sondaggio Harris Interactive. Poco dopo mezzogiorno ha votato anche il presidente Emmanuel Macron, accompagnato dalla Premier Dame Brigitte, nel seggio di Touquet a Pas-de-Calais, nel nord del Paese. L'ex presidente, Francois Hollande, ha votato invece a Tulle, nel Sud-Ovest.

In Italia i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche in Piemonte per l'elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale e in 3.800 comuni per i sindaci e i consigli comunali. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte. I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo iniziera' lo spoglio delle schede partendo da quelle per le europee. Domani alle 14 iniziera' quello per le Regionali e le Comunali. Anche oggi, giornata di votazione, vige il "silenzio elettorale".

Più ristretto il corpo elettorale per le comunali: gli elettori sono 16.843.223, distribuiti in 20.769 sezioni. In Piemonte sono chiamati al voto in 3.621.796, divisi in 4.807 sezioni. Dei 3.812 Comuni in cui rinnovano le amministrazioni, 232 hanno oltre 15 mila abitanti.

Sono interessati dal voto 6 Comuni capoluogo di Regione (Firenze, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza e Campobasso) e 21 Comuni capoluogo di provincia (Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli, Vibo Valentia). L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è in programma il 9 giugno. A Torino 341 presidenti di seggio hanno rinunciato all’incarico e sono stati sostituiti.