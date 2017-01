Agcom, Renzi vuole Raffaele Tiscar. Insight

È Raffaele Tiscar, l'uomo che l'ex premier Matteo Renzi ha pensato di piazzare come commissario all'Agcom, l'indipendente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni italiane. Il voto arriverà al Senato mercoledì mattina. A niente sembrano serviti gli inviti di Gentiloni e della maggioranza del Pd a cercare candidati di mediazione con il resto dei componenti il Senato.

Il governo Gentiloni sembrava indirizzarsi verso una figura indipendente e di raccordo tra le diverse anime di Palazzo Madama, ma Renzi è piombato sulla nomina. Prima ha provato a proporre Guido Scorza, uomo de L'Espresso di De Benedetti tramite il Movimento 5 Stelle, ora il colpo finale. Renzi, da buon democristiano, vuole Tiscar ed ha promesso che vincerà la sua battaglia, volenti o nolenti, qualsiasi cosa pensi la minoranza Pd, perché Tiscar viene dalla stessa tradizione.

Tiscar è capo di Gabinetto del ministro all'ambiente Gianluca Galletti e membro di Comunione e Liberazione. Ex parlamentare Dc, nel maggio 2014 è diventato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel governo Renzi, presso cui si è occupato di tante cose: difesa, trasporti, energia e telecomunicazioni.

Se il via libera si concretizzasse l'Udc di Casini, che al Senato ha un unico parlamentare anche se è alleato con la più concreta flotta dell'Ncd di Alfano, avrebbe ben due uomini all'Agcom, essendo un altro commissario, Francesco Posteraro, in quota al suo partito. Un vero smacco soprattutto per il Pd ma anche per le altre forze politiche.