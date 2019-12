Politica

Venerdì, 6 dicembre 2019 - 09:24:00 Agenzie Fiscali, saltano le nomine. In pole per Adm Maurizio Montemagno Nulla di fatto per le nomine dei vertici delle Agenzie Fiscali nel Consiglio dei Ministri

Nulla di fatto per le nomine dei vertici delle Agenzie Fiscali nel Consiglio dei Ministri di ieri. Sul tavolo c’erano i nominativi ma alla fine non ci sono state le nomine. Al vertice dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si profila da qualche giorno il nome di Maurizio Montemagno, quale sostituto di Benedetto Mineo. Montemagno è l’attuale direttore antifrode e controlli.