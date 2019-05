Al Pd non conviene andare al voto. Ecco cosa può fare ora Zingaretti

Dopo le elezioni europee la Lega detterà l’agenda del nuovo governo e il M5S sarà costretto, se non vuole andare alle urne, ad accettare un necessario ridimensionamento. Così come stanno ad ora le cose e dopo la riconferma della base a Di Maio, le elezioni sono più lontane. Gli scenari che possono presentarsi sono diversi: spaccatura nel M5S per le proposte leghiste reputate irricevibili, pressione dei mercati internazionali con il solito ricatto dello spread oppure impossibilità di approvare la legge di bilancio prevista per quest’autunno. A questo punto il voto sarebbe irreversibile. La domanda dunque che si potrebbe porre è la seguente: conviene al PD spingere per eventuali elezioni anticipate sfruttando eventuali problematiche che potessero emergere?

Con gli attuali equilibri sembrerebbe di no.

Innanzitutto data l’elevata litigiosità che c’è nel partito ancora non è ben chiaro se Zingaretti sia o meno il leader riconosciuto. Non dimentichiamo che Renzi non vorrà certo fare la comparsa e non ha mai accettato di aver rimesso l’incarico per una promessa personale.

Attualmente con il sistema elettorale in vigore, il cosiddetto Rosatellum, con una Lega al 30%, potrebbe contare su 322-325 deputati su 630 anche correndo da sola. Col supporto di Fratelli d’Italia e Forza Italia (che non vede l’ora di rinascere in qualche modo) la Lega avrebbe una maggioranza schiacciante in tutte e due le camere. Penso che un errore del genere il PD non lo compirà. Altro problema che si profilerebbe è l’elezione del Presidente della Repubblica. Con una maggioranza di destra l’elezione del successore di Mattarella non sarebbe certamente a favore del PD.

Detto ciò ci sono altre considerazioni da fare. Il PD in queste elezioni non ha avuto una débâcle, anzi, ha sostanzialmente tenuto per cui ha tutto il tempo per sedersi in riva al fiume ed aspettare che l’attuale compagine governativa inizi a fare i primi inevitabili scivoloni. Potrebbe essere l’IVA o manovre impopolari (già il paventare di togliere gli 80 euro non è stata una bella mossa). A questo punto il PD avrebbe un’altra opzione che non contemplerebbe necessariamente le urne e forse ben gradita a Mattarella. Un’alleanza con i transfughi del M5S (che è una forza di sinistra), che sarebbero tanti.

Ma può succedere anche l’impensabile ovvero che Lega e PD si alleino a fronte dei continui litigi in seno al Governo. E perché no, potrebbero trovare diverse convergenze per un’alleanza che escluda la volontà giustizialista grillina ed il no alla Tav (che potrebbe rivelarsi la tomba del M5S). Anche sull’immigrazione, il tema più sentito da Salvini, ha punti di convergenza perché Zingaretti è consapevole che gli sbarchi vanno bloccati e i flussi regolamentati per quote. Infine se il M5S è una forza che sponsorizza la decrescita la sinistra ha radicalmente cambiato registro diventando di fatto una forza liberale (anche troppo). Questa alleanza riceverebbe infine il benestare di Mattarella, presidente delle larghe convergenze.