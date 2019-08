Al Senato è il giorno della verità. Verso il sì al decreto sicurezza bis

E' conta al Senato sul decreto sicurezza bis sul quale il governo dovrebbe mettere la fiducia in serata.

I senatori di Forza Italia al momento del voto di fiducia sul dl sicurezza sfileranno sotto la presidenza dicendo "non partecipo al voto". E' questa la scelta individuata durante la riunione del gruppo a Palazzo Madama e che non fa abbassare il quorum - viene riferito - a differenza di quanto sarebbe accaduto se FI avesse lasciato l'Aula.

Il governo rischia stasera sul decreto sicurezza bis? "Spero di no perché il decreto sicurezza fa bene all'Italia. Ci sono due voti su cui non si scappa: quello sul decreto sicurezza e quello sulla Tav. Lì o ci sono i si o ci sono i no. Non esistono i forse", ho detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo hub ferroviario di Rogoredo a Milano.

Intanto l'Aula ha respinto le questioni pregiudiziali al decreto legge sicurezza con 217 contrari, 53 favorevoli e 2 astenuti.

"Vi do la mia parola che niente e nessuno mi spaventa e ci spaventa. Andiamo avanti come treni", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita a Nerviano, nel Milanese.

La maggioranza assoluta, con ogni probabilità, non sarà raggiunta. E anche se alla fine il decreto sicurezza bis passerà in Senato (come è molto probabile), Matteo Salvini "conterà i voti" dei senatori M5S, per valutarne la tenuta. Sarà un ulteriore spunto di riflessione per capire se la maggioranza giallo-verde ha ancora la forza di andare avanti. E' quanto trapelato ieri in serata, dopo l'ultimo aggiornamento del pallottoliere in Senato e mentre il leader leghista, da Colico, ha attaccato a testa bassa gli alleati e avvertito sull'altro passaggio atteso in Aula prima delle vacanze, la Tav: "La mozione M5s è un problema, chiunque dirà no metterà a rischio il governo. Sono stufo degli attacchi di Di Battista, Di Maio, Grillo, Toninelli: o tutti fanno il loro lavoro o la pazienza finisce", avverte. In quarantotto ore, un pericoloso crocevia di voti al Senato sul decreto sicurezza bis e sulla Tav, rischia di aprire una inedita crisi ferragostana. L'attenzione è tanta. Il decreto salvianiano, con un'accelerazione, dovrebbe essere votato con la fiducia lunedì sera e passare, anche grazie ad assenze come quella dei senatori vicini a Toti. Ma Salvini non si fida della capacità di tenuta del gruppo pentastellato: una pattuglia di dissidenti M5s - sei, secondo gli ultimi calcoli - rischia se non di affossare il testo, di far mancare la maggioranza assoluta.