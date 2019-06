Alitalia-Lotito, figuraccia ad alta quota per il Pd

Il Pd si conferma completamente fuori dai giochi. Proprio mentre il patron della Lazio Claudio Lotito deposita la manifestazione di interesse per Alitalia, Andrea Martella, responsabile Rapporti istituzionali con le forze politiche e sociali del Partito Democratico, afferma candidamente che "sul dossier (Alitalia, ndr) continua ad esserci zero trasparenza e assoluta mancanza di chiarezza da parte del Governo che brancola nel buio e va avanti per tentativi". E ancora: "Si continua a discutere di partner industriali, di alleanze, di ingresso nell'azionariato dello Stato, di futuro dei lavoratori ma sostanzialmente ad oggi, dopo mesi di stallo da parte dei Ministri Di Maio e Toninelli, ancora non si conosce il piano industriale, su quali rotte investira' la compagnia, il tipo di flotta di cui potrebbe avere bisogno, cosi' come altri importanti dettagli relativi al perimetro aziendale della compagnia". Che dire, un tempismo davvero eccezionale. Sì, per una figuraccia ad alta quota. Ma il Pd non ha almeno uno stagista nell'ufficio comunicazione per avvisare il povero Martella dell'offerta di Lotito evitandogli così di apparire Alice nel Paese delle Meraviglie? La maggioranza può dormire sonni tranquilli se questa è l'opposizione...