"Alla festa 5S lanceremo nuove riforme". Di Maio: "L'ambiente al centro"

Nel corso della festa per il decennale dei 5 Stelle "lanceremo anche nuove riforme per il Paese, abbiamo bisogno di nuove riforme che mettano l'Italia al passo con i tempi". Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, parlando a Foligno.

L'Italia 5 Stelle "e' il grande nostro evento nazionale, quest'anno facciamo 10 anni, stiamo dando all'Italia il programma che avevamo costruito 10 anni fa", ha proseguito Di Maio parlando con i giornalisti e ricordando che "saranno giorni importantissimi per noi, ci saremo tutti e sara' anche un momento di discussione". Il leader dei 5 Stelle ha cosi' annunciato una serie di nuove riforme sottolineando che quando "e' nato il movimento alcune esigenze neanche esistevano, oggi c'e' l'ambiente al centro ma c'e' anche la semplificazione perche' per migliorare la vita dei cittadini c'e' bisogno di investire nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela dell'ambiente. Altrimenti - ha aggiunto - lasciamo ai nostri figli ed ai nostri nipoti un Paese peggiore di quello che abbiamo trovato. E questo non e' accettabile".











Manovra, Di Maio: ci deve essere taglio cuneo e sostegno famiglie - Riduzione del cuneo fiscale e sostegno alle famiglie non vanno messi "l'uno contro l'altro". Lo ha detto, rispondendo in diretta Facebook alle domande dei cronisti a Foligno, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle. "Credo - ha sottolineato - che in questo momento l'Italia abbia bisogno di una legge di bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l'Iva; questo lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare. Noi avevamo promesso il taglio dei parlamentari, lo abbiamo fatto. Abbiamo promesso che non aumenta l'Iva, dobbiamo farlo". "Poi io - ha proseguito Di Maio - non voglio lanciarmi in annunci: questa legge di bilancio deve fare cose concrete, le commenteremo dopo. E' chiaro che al centro ci sono le famiglia che non fanno figli perché siamo l'ultimo Paese in Europa, ci deve essere una misura che quando assumi devi pagare meno, perché gli imprenditori pagano tre stipendi, uno al dipendente e due allo Stato, in tasse, e una busta paga che ti faccia sorridere un po' di più. Oggi il lordo è bellissimo, il netto una tragedia. Facciamo in modo che sia leggermente il contrario".



Regionali Umbria: Di Maio, Bianconi attaccato perche' fa paura, liberera' Giunta da partiti - Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, sui sondaggi che danno in calo il candidato sostenuto anche dal M5s alle prossime elezioni regionali in Umbria, ha commentato: "Non ho mai contato sui sondaggi. In questo momento vedo che Vincenzo Bianconi fa paura, o non riceverebbe gli attacchi che riceve da tutti". Nel corso di un punto stampa da Foligno il ministro degli Affari esteri ha aggiunto: "In questa Regione il centrodestra ha sempre avuto lo stesso atteggiamento: se vincono, non governano, se perdono, litigano, se vincono, litigano comunque. Se voto per Bianconi, so che libero la Giunta regionale dai partiti". E ancora Di Maio si e' chiesto che fine abbia fatto la candidata del centrodestra, "vedo solo Salvini che gira, mi fa piacere e gli auguro di fare delle lunghe passeggiate in questa Regione bellissima, cosi' magari evita con troppi mojito di prendere decisioni sbagliate", ha ironizzato.